Германия приняла тяжелобольных детей, ранее проходивших лечение в детской больнице "Охматдет", подвергшейся обстрелу со стороны россиян 8 июля.
Главные тезисы
- Германия приняла на лечение тяжелобольных детей из детской клиники Охматдета, пострадавших от ракетных обстрелов со стороны России.
- Нэнси Фезер поддерживает гуманитарную помощь и осуждает жестокость действий российского режима в украинском конфликте.
- Ракетный удар по детской больнице Охматдет подчеркнул бесчеловечность военной агрессии РФ в Украине, вызвавший необходимость международной гуманитарной помощи.
- Оказание медицинской помощи украинским детям является важным шагом в поддержке страны в зоне конфликта, демонстрируя международную солидарность.
- Атака РФ на детскую клинику Охматдет вызвала разрушения и человеческие потери, что подчеркнуло необходимость прекращения военной агрессии и обеспечения безопасности для детей.
Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"
Отмечается, что в Германию эвакуировали на лечение восьмерых детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, большинство из них — онкобольных. Дети прибыли в Германию в сопровождении близких родственников.
Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"
В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".
Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.
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