Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"

Отмечается, что в Германию эвакуировали на лечение восьмерых детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, большинство из них — онкобольных. Дети прибыли в Германию в сопровождении близких родственников.

Ракетный обстрел детской клиники в Киеве еще раз показал непостижимую бесчеловечность, с которой Путин ведет свою агрессивную войну против Украины. Именно поэтому мы продолжаем нашу гуманитарную поддержку Украины всеми силами, — рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. Поделиться

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".

Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.