Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"
Категория
Мир
Дата публикации

Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"

Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"
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Источник:  Правительство Германии

Германия приняла тяжелобольных детей, ранее проходивших лечение в детской больнице "Охматдет", подвергшейся обстрелу со стороны россиян 8 июля.

Главные тезисы

  • Германия приняла на лечение тяжелобольных детей из детской клиники Охматдета, пострадавших от ракетных обстрелов со стороны России.
  • Нэнси Фезер поддерживает гуманитарную помощь и осуждает жестокость действий российского режима в украинском конфликте.
  • Ракетный удар по детской больнице Охматдет подчеркнул бесчеловечность военной агрессии РФ в Украине, вызвавший необходимость международной гуманитарной помощи.
  • Оказание медицинской помощи украинским детям является важным шагом в поддержке страны в зоне конфликта, демонстрируя международную солидарность.
  • Атака РФ на детскую клинику Охматдет вызвала разрушения и человеческие потери, что подчеркнуло необходимость прекращения военной агрессии и обеспечения безопасности для детей.

Германия приняла на лечение детей из "Охматдета"

Отмечается, что в Германию эвакуировали на лечение восьмерых детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, большинство из них — онкобольных. Дети прибыли в Германию в сопровождении близких родственников.

Ракетный обстрел детской клиники в Киеве еще раз показал непостижимую бесчеловечность, с которой Путин ведет свою агрессивную войну против Украины. Именно поэтому мы продолжаем нашу гуманитарную поддержку Украины всеми силами, — рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".

Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.

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