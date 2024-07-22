Удар РФ по "Охматдиту". Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей

Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні "Охматдит", по якій РФ, 8 липня, завдала ракетний удар.
Головні тези:
- Австрія надає лікування важкохворим дітям з 'Охматдиту' після ракетного удару РФ
- Українські діти-пацієнти перевезені до клінік в Австрії для продовження лікування
- Рейд РФ по лікарні 'Охматдит' спричинив руйнування та загибель осіб, в тому числі дитини
- Австрійський федеральний уряд відгукнувся на ситуацію швидко та надав допомогу
- Співпраця між Україною та Австрією у лікуванні дітей є прикладом гуманної реакції на кризову ситуацію
Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.
У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.
У свою чергу посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.
Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.
Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"
У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".
Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.
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