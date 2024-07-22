Удар РФ по "Охматдиту". Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей

Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні "Охматдит", по якій РФ, 8 липня, завдала ракетний удар.

Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.

У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.

У свою чергу посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.

Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!, — написав український дипломат у соцмережі Х. Поширити

Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.

Nach dem verheerenden russischen Angriff auf ein ukrainisches Kinderkrankenhaus hat Österreich sofort Hilfe angeboten. In einer vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen @MFA_Austria, dem BMI, der ÖGK und den ukrainischen Behörden, konnten wir zwei schwerkranke Kinder nach Österreich… — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 21, 2024

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.