Удар РФ по "Охматдиту". Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей
Категорія
Світ
Дата публікації

Удар РФ по "Охматдиту". Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей

Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"

Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з київської лікарні "Охматдит", по якій РФ, 8 липня, завдала ракетний удар.

Головні тези:

  • Австрія надає лікування важкохворим дітям з 'Охматдиту' після ракетного удару РФ
  • Українські діти-пацієнти перевезені до клінік в Австрії для продовження лікування
  • Рейд РФ по лікарні 'Охматдит' спричинив руйнування та загибель осіб, в тому числі дитини
  • Австрійський федеральний уряд відгукнувся на ситуацію швидко та надав допомогу
  • Співпраця між Україною та Австрією у лікуванні дітей є прикладом гуманної реакції на кризову ситуацію

Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.

У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.

У свою чергу посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.

Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!, — написав український дипломат у соцмережі Х.

Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдиту. Кислиця викрив брехню Лаврова та Небензі
Охматдит
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдиту. Третю групу дітей відправили на лікування за кордон
Охматдит
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдиту. Російські пропагандисти поширюють фейкове відео наслідків
Центр протидії дезінформації
Фейк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?