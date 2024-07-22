Удар РФ по "Охматдету". Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей

Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы "Охматдет", по которой РФ, 8 июля, нанесла ракетный удар.
Главные тезисы
- Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы 'Охматдет' после ракетного удара со стороны Российской Федерации.
- Сотрудничество между Украиной и Австрией в проведении лечения детей является важным примером гуманной реакции на кризисную ситуацию.
- Федеральный канцлер Австрии был высоко оценен за скорую помощь и организацию перевозки тяжелобольных детей для лечения в австрийских клиниках.
- Ракетный удар РФ по детской больнице 'Охматдет' привел к разрушениям и гибели. Стремительная реакция Австрии спасла жизни детей и продемонстрировала готовность к поддержке в трудных ситуациях.
- Дети из 'Охматдета' уже проходят лечение в австрийских клиниках, получая необходимую медицинскую помощь и поддержку от австрийских и украинских властей.
Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"
Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.
В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.
В свою очередь, посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.
На днях ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. В настоящее время они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.
Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"
В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".
Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.
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