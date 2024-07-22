Удар РФ по "Охматдету". Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей

Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы "Охматдет", по которой РФ, 8 июля, нанесла ракетный удар.

Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.

В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.

Помощь федерального правительства была предоставлена немедленно, украинские дети-пациенты уже находятся в клиниках Австрии на лечении. Примерный пример!, — Написал украинский дипломат в соцсети Х. Поделиться

На днях ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. В настоящее время они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.

Nach dem verheerenden russischen Angriff auf ein ukrainisches Kinderkrankenhaus hat Österreich sofort Hilfe angeboten. In einer vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen @MFA_Austria, dem BMI, der ÖGK und den ukrainischen Behörden, konnten wir zwei schwerkranke Kinder nach Österreich… — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 21, 2024

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".

Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.