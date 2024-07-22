Удар РФ по "Охматдету". Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей
Категория
Мир
Дата публикации

Удар РФ по "Охматдету". Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей

Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"
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Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы "Охматдет", по которой РФ, 8 июля, нанесла ракетный удар.

Главные тезисы

  • Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы 'Охматдет' после ракетного удара со стороны Российской Федерации.
  • Сотрудничество между Украиной и Австрией в проведении лечения детей является важным примером гуманной реакции на кризисную ситуацию.
  • Федеральный канцлер Австрии был высоко оценен за скорую помощь и организацию перевозки тяжелобольных детей для лечения в австрийских клиниках.
  • Ракетный удар РФ по детской больнице 'Охматдет' привел к разрушениям и гибели. Стремительная реакция Австрии спасла жизни детей и продемонстрировала готовность к поддержке в трудных ситуациях.
  • Дети из 'Охматдета' уже проходят лечение в австрийских клиниках, получая необходимую медицинскую помощь и поддержку от австрийских и украинских властей.

Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.

В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.

Помощь федерального правительства была предоставлена немедленно, украинские дети-пациенты уже находятся в клиниках Австрии на лечении. Примерный пример!, — Написал украинский дипломат в соцсети Х.

На днях ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. В настоящее время они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".

Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.

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