8 июля российская ракета попала в детскую больницу в Киеве. Крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101 была начинена электроникой американских производителей чипов.
Главные тезисы
- Ракета Х-101, попавшая в детскую больницу в Киеве, содержала американский чип Field Programmable Gate Array.
- Российские компании используют международных поставщиков и подставные компании из Гонконга для обхода санкций и импорта запрещенных чипов.
- Китай стал основным поставщиком микросхем в Россию, в том числе через компании-посредники, расположенные в Гонконге.
В ракете Х-101, которой Россия ударила по Охматдету, был американский чип
Одним из важных элементов ракеты был чип Field Programmable Gate Array, или FPGA, производимый такими американскими компаниями как Advanced Micro Devices и Intel.
Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.
Как западные микрочипы попадают в Россию
Китай стал доминирующим поставщиком микросхем в Россию. По данным Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходит 29% всех полупроводников. Чипы FPGA в огромных количествах поступают китайским производителям, которые устанавливают их в продукты, продаваемые по всему миру.
В 2008 году российский бизнесмен Алексей Чиченев получил контроль над компанией Saril Overseas, расположенной в Гонконге. Это была одна из структур в растущем портфеле подставных компаний по адресу Bonham Strand, 135, возглавляемых Чиченевым, российским эмигрантом в Гонконге и его партнером Михаилом Виноградовым.
В течение следующего десятилетия пара начала управлять почти дюжиной подставных компаний с такими названиями, как Syssoft и Toren Limited, занимавшихся международным девелопментом и торговлей недвижимостью, согласно пресс-релизам и веб-сайтам компаний.
Согласно публичным данным, две компании в доме 135 по улице Bonham Strand, Rikkon и Midicon принадлежали отдельно Андрею Козицыну и Игорю Кудряшкину, связанным с Уральской горно-металлургической компанией. По данным Министерства финансов и общедоступным документам, УГМК связана с Путиным, производством оружия и российской организованной преступностью.
В 2014 году, после присоединения Крыма, Козицын и Кудряшкин передали право собственности на Rikkon и Midicon Чиченеву и Виноградову. До 2022 года Чиченев и Виноградов контролировали по меньшей мере 11 компаний по адресу Bonham Strand, 135, согласно корпоративному реестру Гонконга.
Компании из Гонконга помогают РФ обходить санкции
В неприметном офисе на седьмом этаже по адресу 135 Bonham Strand в финансовом районе Гонконга работают не менее четырех компаний с теневой миссией — они способствуют незаконной продаже западных технологий в Россию.
По данным The New York Times, компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.
Компании имеют такие названия как Olax Finance и Rikkon Holding. Их офис с выцветшим номером 704 на дверях, похоже, не занят.
Однако эти компании являются важнейшим звеном в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями боев в Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда идут их технологии.
Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.
Способность Владимира Путина обходить западные торговые ограничения стала одной из неудач возглавляемого США ответа на действия Москвы в Украине.
Импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Согласно закону производители микросхем не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые согласно анализу NYT находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.
Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регулирующие органы. Как только вычисляется один поставщик, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Некоторые из этих компаний работают на заднем дворе США, в том числе одна связанная с Россией фирма, которую, очевидно, невольно возглавляет латвийско-канадский пенсионер, проживающий в двухэтажном доме в пригороде Торонто.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-