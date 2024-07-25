В ракете Х-101, которой Россия ударила по Охматдету, был американский чип

Одним из важных элементов ракеты был чип Field Programmable Gate Array, или FPGA, производимый такими американскими компаниями как Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.

С начала войны Россия импортировала FPGA на сумму свыше 390 млн долл, согласно данным российской таможни. Эти поставки лишь одна из составляющих усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий. Поделиться

Как западные микрочипы попадают в Россию

Китай стал доминирующим поставщиком микросхем в Россию. По данным Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходит 29% всех полупроводников. Чипы FPGA в огромных количествах поступают китайским производителям, которые устанавливают их в продукты, продаваемые по всему миру.

В 2008 году российский бизнесмен Алексей Чиченев получил контроль над компанией Saril Overseas, расположенной в Гонконге. Это была одна из структур в растущем портфеле подставных компаний по адресу Bonham Strand, 135, возглавляемых Чиченевым, российским эмигрантом в Гонконге и его партнером Михаилом Виноградовым.

В течение следующего десятилетия пара начала управлять почти дюжиной подставных компаний с такими названиями, как Syssoft и Toren Limited, занимавшихся международным девелопментом и торговлей недвижимостью, согласно пресс-релизам и веб-сайтам компаний.

Согласно публичным данным, две компании в доме 135 по улице Bonham Strand, Rikkon и Midicon принадлежали отдельно Андрею Козицыну и Игорю Кудряшкину, связанным с Уральской горно-металлургической компанией. По данным Министерства финансов и общедоступным документам, УГМК связана с Путиным, производством оружия и российской организованной преступностью.

В 2014 году, после присоединения Крыма, Козицын и Кудряшкин передали право собственности на Rikkon и Midicon Чиченеву и Виноградову. До 2022 года Чиченев и Виноградов контролировали по меньшей мере 11 компаний по адресу Bonham Strand, 135, согласно корпоративному реестру Гонконга.

После февраля 2022 г. больше экспортеров, из числа зарегистрированных по этому адресу, начали поставлять продукцию расширенной сети российских импортеров, несмотря на торговые ограничения. Поделиться

Компании из Гонконга помогают РФ обходить санкции

В неприметном офисе на седьмом этаже по адресу 135 Bonham Strand в финансовом районе Гонконга работают не менее четырех компаний с теневой миссией — они способствуют незаконной продаже западных технологий в Россию.

По данным The New York Times, компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.

Компании имеют такие названия как Olax Finance и Rikkon Holding. Их офис с выцветшим номером 704 на дверях, похоже, не занят.

Однако эти компании являются важнейшим звеном в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями боев в Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда идут их технологии.

С момента начала войны в Украину в Россию поступило чипов на сумму около 4 млрд долл. через более чем 6 тыс компаний, включая те, которые расположены по адресу Bonham Strand, 135. Об этом свидетельствует анализ, проведенный NYT на основе данных российской таможни, корпоративных. записей, регистраций доменов и данных о санкциях. В ходе анализа было изучено около 800 000 поставок запрещенных электронных товаров в Россию с середины 2021 года. Поделиться

Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.

Способность Владимира Путина обходить западные торговые ограничения стала одной из неудач возглавляемого США ответа на действия Москвы в Украине.

Импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Согласно закону производители микросхем не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые согласно анализу NYT находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.

Некоторые из компаний-посредников являются частью древних сетей оффшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам. Согласно анализу NYT, четыре подставных компании на улице Bonham Strand, 135, принадлежат олигархам, связанным с российской военно-промышленной базой. Поделиться

Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регулирующие органы. Как только вычисляется один поставщик, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Некоторые из этих компаний работают на заднем дворе США, в том числе одна связанная с Россией фирма, которую, очевидно, невольно возглавляет латвийско-канадский пенсионер, проживающий в двухэтажном доме в пригороде Торонто.