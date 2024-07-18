Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров

Правительство Великобритании
Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров
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Великобритания 18 июля расширила санкции против России и ввела ограничения против 11 судов, перевозивших российскую нефть.

Главные тезисы

 

  • Санкции были введены из-за перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.
  • Западные страны ужесточают санкции против России с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины.
  • Европейский союз и США также объявили о новых санкциях против России, включая физических и юридических лиц.
  • Британия ранее уже ввела санкции против судов “теневого флота” российского диктатора Владимира Путина, подозреваемых в обходе западных ограничений на торговлю российской нефтью.

Что известно о новых санкциях Британии против РФ

Как отмечается, Британия добавила 11 новых санкций в отношении морских судов в рамках санкционного режима. Под ограничения попали суда:

  • Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходит под флагом Панамы;

  • SCF Amur (IMO 9333436), Габон;

  • SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;

  • Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;

  • Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;

  • Rocky Runner (IMO 9288899), острова Кука;

  • Dynamik Trader (IMO 9286657), острова Кука;

  • Adygeya (IMO 9292204), Габон;

  • Fighter Two (IMO 9296391), острова Кука;

  • NS Lotus (IMO 9339337), Габон;

  • NS Commander (IMO 9306794), Габон.

Все суда попали под санкции из-за перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины западные партнеры ужесточили санкционное давление на Россию. К примеру, Европейский союз ввел против России уже 14 пакетов санкций.

12 июня США объявили о новых санкциях против более 300 российских физических и юридических лиц.

В прошлом месяце Британия впервые ввела санкции против судов "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, по ее мнению, используемого для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью.

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