Великобритания ввела новые санкции против российских танкеров

Великобритания 18 июля расширила санкции против России и ввела ограничения против 11 судов, перевозивших российскую нефть.
Главные тезисы
- Санкции были введены из-за перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.
- Западные страны ужесточают санкции против России с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины.
- Европейский союз и США также объявили о новых санкциях против России, включая физических и юридических лиц.
- Британия ранее уже ввела санкции против судов “теневого флота” российского диктатора Владимира Путина, подозреваемых в обходе западных ограничений на торговлю российской нефтью.
Что известно о новых санкциях Британии против РФ
Как отмечается, Британия добавила 11 новых санкций в отношении морских судов в рамках санкционного режима. Под ограничения попали суда:
Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходит под флагом Панамы;
SCF Amur (IMO 9333436), Габон;
SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;
Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;
Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;
Rocky Runner (IMO 9288899), острова Кука;
Dynamik Trader (IMO 9286657), острова Кука;
Adygeya (IMO 9292204), Габон;
Fighter Two (IMO 9296391), острова Кука;
NS Lotus (IMO 9339337), Габон;
NS Commander (IMO 9306794), Габон.
Все суда попали под санкции из-за перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.
Санкции против России
С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины западные партнеры ужесточили санкционное давление на Россию. К примеру, Европейский союз ввел против России уже 14 пакетов санкций.
12 июня США объявили о новых санкциях против более 300 российских физических и юридических лиц.
В прошлом месяце Британия впервые ввела санкции против судов "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, по ее мнению, используемого для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью.
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