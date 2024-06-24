Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ. Что туда вошло

Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.

Вошедшее в 14 пакет санкций ЕС против РФ

Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняют обход санкций ЕС.

Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

СПГ

В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.

Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.

Также Совет ЕС одобрил введение ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Борьба с обходом санкций

Чтобы усложнить обход санкций и помешать России вести войну в Украине, ЕС обяжет компании нести ответственность за действия дочерних предприятий в третьих странах, если они помогают обходить санкции. Также будет ограничен реэкспорт в Россию военной техники, произведенной в ЕС.

Договоры о передаче технологий должны содержать пункт, запрещающий использование их для производства товаров для России.

Финансы

Компаниям ЕС, действующим за пределами России, запрещено подключаться к российской альтернативе SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Также запрещены сделки с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС.

Финансирование политических партий и других организаций

В ответ на вмешательство России в демократические процессы ЕС Совет принял решение запретить политическим партиям, НПО, аналитическим центрам и СМИ в ЕС получать финансирование от российского государства и его подконтрольных структур. Эта мера не ограничивает работу журналистов, например, проводить исследования и брать интервью.

Транспорт

Впервые ЕС ввел санкции против конкретных судов, способствующих российской агрессии в Украине. Эти суда запрещены к мероприятию в порты ЕС и к получению услуг.

Суда подпадают под санкции по ряду причин, таких как:

Перевозка военного снаряжения для России

Транспортировка украденного украинского зерна

Поддержка развития энергетического сектора России (перевозка СПГ, перевалка СПГ)

Санкции также направлены против "темного флота" Путина, обходящего ограничение ЕС и Коалиции по ограничению цен, используя обманные методы судоходства и игнорируя международные стандарты.

Под санкции попали 27 таких судов.

Импортно-экспортный контроль и ограничение

В санкционный список добавлена 61 организация, помогающая российскому ВПК, в том числе из третьих стран. Для них усилены ограничения на экспорт товаров двойного назначения, а также укрепляющих российский оборонный сектор товаров.

Расширен список запрещенных товаров, в том числе станки, "вездеходы", химикаты, марганцевые руды, редкоземельные металлы, пластмассы, землеройные машины, мониторы, электрооборудование.

Ограничен импорт гелия из России, являющегося важным источником доходов для режима.

Кроме этого, Лихтенштейн добавлен в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, по сути эквивалентных мерам ЕС.

Защита операторов ЕС

Совет позволяет операторам ЕС требовать компенсации за ущерб, причиненный российскими компаниями из-за санкций и экспроприации. Также создает инструмент для составления списка компаний, которым запрещены операции по вмешательству в арбитражную и судебную компетенцию.

Другие мероприятия

В ответ на действия России, ограничивающие права владельцев интеллектуальной собственности с ЕС, Совет ЕС поддержал запрет на подачу заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности (патент, товарный знак, дизайн), а также ограничения использования уже зарегистрированных прав.

Кроме того, Совет ЕС поддержал запрет на покупку, импорт, передачу или экспорт культурных ценностей из Украины, если есть основания полагать, что они были незаконно вывезены.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабной агрессии России в Украине Евросоюз постоянно наращивает давление санкций. 13 пакетов санкций уже нанесли ощутимый удар по российской экономике и военному потенциалу.

Официальное согласование 14-го пакета санкций послами ЕС состоялось 20 июня.