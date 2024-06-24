Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ. Що туди увійшло

Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Що увійшло до 14 пакету санкцій ЄС проти РФ

Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

СПГ

Зокрема, Рада ЄС запроваджує заборону на перевалку російського СПГ в ЄС для подальшого відправлення в треті країни. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. При цьому заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам ЄС.

Крім цього, заборонено нові інвестиції в СПГ-проекти в Росії, такі як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Обмежено надання товарів, технологій і послуг для цих проєктів.

Також Рада ЄС схвалила запровадження обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не під'єднані до газової системи.

Боротьба з обходом санкцій

Щоб ускладнити обхід санкцій і перешкодити Росії вести війну в Україні, ЄС зобов'яже компанії нести відповідальність за дії дочірніх підприємств у третіх країнах, якщо ті допомагають обходити санкції. Також буде обмежено реекспорт до Росії військової техніки, виробленої в ЄС.

Договори про передачу технологій повинні будуть містити пункт, що забороняє використання їх для виробництва товарів для Росії.

Фінанси

Компаніям ЄС, що діють за межами Росії, заборонено підключатися до російської альтернативи SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС). Також заборонено операції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, створеними за межами ЄС.

Фінансування політичних партій та інших організацій

У відповідь на втручання Росії в демократичні процеси ЄС, Рада ухвалила рішення заборонити політичним партіям, НУО, аналітичним центрам і ЗМІ в ЄС отримувати фінансування від російської держави та її підконтрольних структур. Цей захід не обмежує роботу журналістів, наприклад, проводити дослідження і брати інтерв'ю.

Транспорт

Уперше ЄС запровадив санкції проти конкретних суден, які сприяють російській агресії в Україні. Ці судна заборонені до заходу в порти ЄС і до отримання послуг.

Судна підпадають під санкції з низки причин, таких як:

Перевезення військового спорядження для Росії

Транспортування вкраденого українського зерна

Підтримка розвитку енергетичного сектора Росії (перевезення СПГ, перевалка СПГ)

Санкції також спрямовані проти "темного флоту" Путіна, який обходить обмеження ЄС і Коаліції з обмеження цін, використовуючи обманні методи судноплавства та ігноруючи міжнародні стандарти.

Під санкції потрапили 27 таких суден.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

До санкційного списку додано 61 організацію, що допомагає російському ВПК, зокрема з третіх країн. Для них посилено обмеження на експорт товарів подвійного призначення, а також товарів, що зміцнюють російський оборонний сектор.

Розширено список заборонених товарів, зокрема верстати, "всюдиходи", хімікати, марганцеві руди, рідкісноземельні метали, пластмаси, землерийні машини, монітори, електрообладнання.

Обмежено імпорт гелію з Росії, який є важливим джерелом доходів для режиму.

Крім цього, Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну і сталі з Росії, а також комплекс заходів з контролю за імпортом, які по суті еквівалентні заходам ЄС.

Захист операторів ЄС

Рада дозволяє операторам ЄС вимагати компенсації за шкоду, завдану російськими компаніями через санкції та експропріацію. Також створює інструмент для складання списку компаній, яким заборонені операції за втручання в арбітражну та судову компетенцію.

Інші заходи

У відповідь на дії Росії, що обмежують права власників інтелектуальної власності з ЄС, Рада ЄС підтримала заборону на подання заявок на реєстрацію в ЄС деяких прав інтелектуальної власності (патент, товарний знак, дизайн), а також обмеження на використання вже зареєстрованих прав.

Крім цього, також Рада ЄС підтримала заборону на купівлю, імпорт, передачу або експорт культурних цінностей з України, якщо є підстави вважати, що вони були незаконно вивезені.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабної агресії Росії в Україні Євросоюз невпинно нарощує тиск санкцій. 13 пакетів санкцій вже завдали відчутного удару по російській економіці та військовому потенціалу.

Офіційне узгодження 14-го пакету санкцій послами ЄС відбулося 20 червня.