Британія ввела нові санкції проти російських танкерів

Велика Британія 18 липня розширила санкції проти Росії й ввела обмеження проти 11 суден, що перевозили російську нафту.

Що відомо про нові санкції Британії проти РФ

Як зазначається, Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Під обмеження потрапили судна:

Zaliv Amurskiy (IMO 9354313), ходить під прапором Панами;

SCF Amur (IMO 9333436), Габон;

SCF Pechora (IMO 9333424), Габон;

Korolev Prospect (IMO 9826902), Габон;

Primorsky Prospect (IMO 9511533), Габон;

Rocky Runner (IMO 9288899), острови Кука;

Dynamik Trader (IMO 9286657), острови Кука;

Adygeya (IMO 9292204), Габон;

Fighter Two (IMO 9296391), острови Кука;

NS Lotus (IMO 9339337), Габон;

NS Commander (IMO 9306794), Габон.

Всі судна потрапили під санкції через перевезення нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України західні партнери посилили санкційний тиск на Росію. Наприклад, Європейський союз запровадив проти Росії вже 14 пакетів санкцій.

12 червня США оголосили про нові санкції проти більш ніж 300 російських фізичних та юридичних осіб.

Минулого місяця Британія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.