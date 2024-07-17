Санкції в дії. Російський "Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини

Російський “Лукойл” припинив постачати нафту до Угорщини після того, як Україна минулого місяця посилила санкції проти компанії, які фактично забороняють використовувати Україну як транзит для постачання.

Санкції вплинули на роботу “Лукойлу”

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt та російська «Лукойл» «працюють над вирішенням проблеми». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях засідання ООН у Нью-Йорку.

«Лукойл» є однією з кількох російських компаній, які постачають нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Наразі російські постачання забезпечують дві третини всієї сирої нафти, яку має угорська Mol Nyrt. Однак компанія сподівається повністю замістити їх з 2025 року.

Угорщина активізувала енергетичні звʼязки з Росією після її вторгнення в Україну, підписавши кілька угод щодо збільшення поставок природного газу.

Зустріч Сіярто з Лавровим відбулася після візиту премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви на початку цього місяця. Візит засудили інші лідери ЄС.

На скільки впали видобутки нафти в РФ

Згідно з підрахунками Bloomberg, у лютому добові видобутки в Росії впали в середньому до 5,21 мільйона барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.

За словами джерела, зниження переробки на Рязанському нафтопереробному заводі ПАТ «Роснефть» , Волгоградському заводі ПАТ «Лукойл», а також на незалежних заводах «Ільський» і «Афіпський» — усі вони ймовірно були атаковані українськими безпілотниками в останні тижні — призвели до зниження темпів переробки за останній тиждень.

Bloomberg зазначає, що експорт сирої нафти морським транспортом знизився приблизно на 290 000 барелів на день протягом тижня до 11 лютого.