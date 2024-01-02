НПЗ Британії продовжує співпрацю з російським "Лукойлом" — The Guardian

Британська компанія Essar Oil після вторгнення Росії в Україну у 2022 році припинила весь імпорт російського пального. Утім компанія надала кредитну лінію Litasco нафтоторговельному підрозділу російського "Лукойлу".

Попри санкції: британський НПЗ спіпрацює з “Лукойлом”

Один з найбільших нафтопереробних заводів Британії досі продовжує роботу з підрозділом російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це повідомляє The Guardian.

Британська компанія Essar Oil після вторгнення Росії в Україну у 2022 році припинила весь імпорт російського пального. Утім, як свідчить нещодавно подана звітність, компанія надала кредитну лінію Litasco нафтоторговельному підрозділу російського "Лукойлу".

Сама ж Litasco не підпадає під санкції. Таким чином угода, яка фактично є кредитною лінією, дозволяє Essar купувати пальне і платити пізніше.

Litasco повністю належить "Лукойлу", засновник і акціонер якого, Вагіт Алекперов, потрапив під санкції Великої Британії ще у квітні 2022 року. "Лукойл" перебуває під санкціями у США, але не у Великій Британії та ЄС, тоді як Litasco не перебуває під санкціями в жодній з країн, – пише видання. Поширити

У Essar Oil заявили, що компанія припинила імпорт російського пального за багато місяців до встановленого урядом терміну і збільшила власне виробництво, а також не імпортує жодного пального російського походження, адже працює "відповідно до санкційного законодавства".

На кінець березня 2022 року Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій "Лукойлу". Він також володів бенефіціарним економічним інтересом ще відносно 5,43% акцій.

Однак у квітні 2022 року російський нафтовий магнат Алекперов пішов з посади президента "Лукойлу".

Санкції Британії проти РФ

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.

Підрозділ допомагатиме компаніям дотримуватись санкцій, а також розслідувати порушення. Якщо порушення будуть доведені, управління може оштрафувати компанію або передати справу до HMRC (Службу доходів та митниці) для кримінального переслідування.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

14 грудня стало відомо, що уряд Великої Британії представив закон, який передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.

Окрім цього, уряд Британії не скасовуватиме санкції проти РФ відразу після закінчення війни в Україні. Як заявила заступниця міністра у справах бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрат Гані, збереження санкцій проти РФ дозволить запобігти швидкому відновленню військового потенціалу Кремля.