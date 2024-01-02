НПЗ Британии продолжает сотрудничество с российским "Лукойлом" — The Guardian

Британская компания Essar Oil после вторжения России в Украину в 2022 году приостановила весь импорт российского горючего. Впрочем, компания предоставила кредитную линию Litasco нефтеторговому подразделению российского "Лукойла".

Несмотря на санкции: британский НПЗ сотрудничает с "Лукойлом"

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Британии до сих пор продолжает работу с подразделением российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Об этом сообщает The Guardian.

Британская компания Essar Oil после вторжения России в Украину в 2022 году приостановила весь импорт российского горючего. Впрочем, как свидетельствует недавно представленная отчетность, компания предоставила кредитную линию Litasco нефтеторговому подразделению российского "Лукойла".

Сама же Litasco не подпадает под санкции. Таким образом, сделка, которая фактически является кредитной линией, позволяет Essar покупать топливо и платить позже.

Litasco полностью принадлежит "Лукойлу", основатель и акционер которого, Вагит Алекперов, попал под санкции Великобритании еще в апреле 2022 года. "Лукойл" находится под санкциями в США, но не в Великобритании и ЕС, тогда как Litasco не находится под санкциями ни в одной из стран, – пишет издание. Поделиться

В Essar Oil заявили, что компания прекратила импорт российского горючего за многие месяцы до установленного правительством срока и увеличила собственное производство, а также не импортирует ни одного горючего российского происхождения, ведь работает "в соответствии с санкционным законодательством".

На конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами по 3,12% акций "Лукойла". Он также обладал бенефициарным экономическим интересом еще по отношению к 5,43% акций.

Однако в апреле 2022 года Российский нефтяной магнат Алекперов ушел с поста президента "Лукойла".

Санкции Великобритании против РФ

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против России.

Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

14 декабря стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

Кроме того, правительство Британии не будет отменять санкции против РФ сразу после окончания войны в Украине. Как заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, сохранение санкций против РФ позволит предотвратить скорейшее восстановление военного потенциала Кремля.