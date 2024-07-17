Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию

Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию после того, как Украина в прошлом месяце усилила санкции против компании, фактически запрещающих использовать Украину в качестве транзита для поставок.

Санкции повлияли на работу "Лукойла"

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt и российская "Лукойл" "работают над решением проблемы". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания ООН в Нью-Йорке.

"Лукойл" является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине.

Пока российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, которую имеет венгерская Mol Nyrt. Однако компания надеется полностью заменить их с 2025 года.

Венгрия активизировала энергетические связи с Россией после ее вторжения в Украину, подписав несколько соглашений по увеличению поставок природного газа.

Встреча Сиярто с Лавровым состоялась после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в начале этого месяца. Визит был осужден другими лидерами ЕС.

На сколько упали добычи нефти в РФ

Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.

Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.