Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию
Категория
Экономика
Дата публикации

Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию

Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию
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Источник:  Bloomberg

Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию после того, как Украина в прошлом месяце усилила санкции против компании, фактически запрещающих использовать Украину в качестве транзита для поставок.

Главные тезисы

 

  • Остановка поставок нефти влияет на энергетическую безопасность Венгрии, которая ищет альтернативные источники поставок сырья
  • Украинские беспилотники оказали влияние на добычу и переработку нефти в России, что привело к снижению объемов добычи
  • Венгрия укрепляет энергетические связи с Россией, что вызывает критику со стороны других лидеров ЕС

Санкции повлияли на работу "Лукойла"

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt и российская "Лукойл" "работают над решением проблемы". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания ООН в Нью-Йорке.

"Лукойл" является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине.

Пока российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, которую имеет венгерская Mol Nyrt. Однако компания надеется полностью заменить их с 2025 года.

Венгрия активизировала энергетические связи с Россией после ее вторжения в Украину, подписав несколько соглашений по увеличению поставок природного газа.

Встреча Сиярто с Лавровым состоялась после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в начале этого месяца. Визит был осужден другими лидерами ЕС.

На сколько упали добычи нефти в РФ

Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.

Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.

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