Совет ЕС продлил санкции против России. До какого срока

Совет ЕС продлил ограничительные меры ЕС в связи с войной РФ против Украины еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года.
Главные тезисы
- Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, а также другие меры, ослабляющие экономическую базу России.
- ЕС расширил санкции в ответ на признание неподконтрольных территорий Украины и размещение российских вооруженных сил в этих районах.
- Цель санкций — ослабить экономическую базу России, лишить ее критически важных технологий и рынков.
ЕС продлил на полгода санкции против РФ
В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
Они также включают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановка языковой деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.
Что известно о санкциях ЕС
С марта 2014 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры (санкции) против России, сначала в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Украины.
Кроме того, 23 февраля 2022 года ЕС расширил санкции в ответ на признание неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской «областей» Украины и размещение российских вооруженных сил в этих районах.
После 24 февраля 2022 г. в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС значительно расширил санкции. Он добавил значительное количество лиц и организаций в список санкций и принял беспрецедентные меры с целью ослабить экономическую базу России, лишить ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничить способность вести войну.
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