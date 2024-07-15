ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку войны РФ против Украины

Европейский Совет продлил до 27 июля 2025 г. ограничительные меры в связи с военной поддержкой Ираном войны РФ против Украины и вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Главные тезисы
- Санкции охватывают 12 человек и девять организаций, активы которых заморожены, а предоставление им средств запрещено.
- Европейский Совет призвал Иран и другие страны прекратить поддержку военных действий России против Украины и подтвердил дальнейшее принятие ограничительных мер в отношении Ирана, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты.
- Иран увеличил производство ракет и дронов вдвое после соглашения с Россией, имея самый большой арсенал в регионе, включая ракеты для обычных и ядерных боеголовок.
- Снимки спутников показывают новые сооружения на иранских военных базах, что связывается с увеличением производства ракет.
Санкции против Ирана за поддержку войны России продлены на год
Как отмечается, в настоящее время режим санкций распространяется на 12 человек и девять организаций.
Активы этих лиц замораживаются, а предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещено. Кроме того, этими физическими лицами распространяется запрет на поездки в ЕС.
В своих выводах от 21 и 22 марта 2024 года Европейский Совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить предоставление материальной поддержки войне России против Украины.
Также в своих выводах от 17 и 18 апреля 2024 года Европейский Совет подтвердил свою преданность принятию дальнейших ограничительных мер против Ирана, в частности, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и ракетам. Наконец, Европейский Совет подтвердил, что ЕС по-прежнему полностью привержен содействию деэскалации и безопасности в регионе.
Кроме этого, Совет 14 мая 2024 года расширил сферу действия ограничительных мер ЕС в связи с военной поддержкой Ираном войны России против Украины, включив в нее как беспилотники, так и ракеты, а также поддержку иранской программой беспилотников и ракет вооруженных групп и образований на Ближнем. Востоке и Ближнем Востоке. регионе Красное море.
Иран вдвое увеличил производство ракет и дронов после договора с РФ
Сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет.
Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.
На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.
21 февраля 2024 года агентство Reuters написало, что Иран отправил России 400 баллистических ракет класса "земля — земля". Речь шла о ракетах семейства Fateh-110, среди которых и гиперзвуковые Zolfaghar. Снабжения якобы начались в начале января, было уже не менее четырех передач.
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