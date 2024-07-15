ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку войны РФ против Украины

ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку войны РФ против Украины
Читати українською
Источник:  прес-служба Ради ЄС

Европейский Совет продлил до 27 июля 2025 г. ограничительные меры в связи с военной поддержкой Ираном войны РФ против Украины и вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Главные тезисы

 

  • Санкции охватывают 12 человек и девять организаций, активы которых заморожены, а предоставление им средств запрещено.
  • Европейский Совет призвал Иран и другие страны прекратить поддержку военных действий России против Украины и подтвердил дальнейшее принятие ограничительных мер в отношении Ирана, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты.
  • Иран увеличил производство ракет и дронов вдвое после соглашения с Россией, имея самый большой арсенал в регионе, включая ракеты для обычных и ядерных боеголовок.
  • Снимки спутников показывают новые сооружения на иранских военных базах, что связывается с увеличением производства ракет.

Санкции против Ирана за поддержку войны России продлены на год

Как отмечается, в настоящее время режим санкций распространяется на 12 человек и девять организаций.

Активы этих лиц замораживаются, а предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещено. Кроме того, этими физическими лицами распространяется запрет на поездки в ЕС.

В своих выводах от 21 и 22 марта 2024 года Европейский Совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить предоставление материальной поддержки войне России против Украины.

Также в своих выводах от 17 и 18 апреля 2024 года Европейский Совет подтвердил свою преданность принятию дальнейших ограничительных мер против Ирана, в частности, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и ракетам. Наконец, Европейский Совет подтвердил, что ЕС по-прежнему полностью привержен содействию деэскалации и безопасности в регионе.

Кроме этого, Совет 14 мая 2024 года расширил сферу действия ограничительных мер ЕС в связи с военной поддержкой Ираном войны России против Украины, включив в нее как беспилотники, так и ракеты, а также поддержку иранской программой беспилотников и ракет вооруженных групп и образований на Ближнем. Востоке и Ближнем Востоке. регионе Красное море.

Иран вдвое увеличил производство ракет и дронов после договора с РФ

Сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет.

Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

21 февраля 2024 года агентство Reuters написало, что Иран отправил России 400 баллистических ракет класса "земля — земля". Речь шла о ракетах семейства Fateh-110, среди которых и гиперзвуковые Zolfaghar. Снабжения якобы начались в начале января, было уже не менее четырех передач.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок РФ "шахедов"
Council of the European Union
Шахеды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и поставку дронов РФ
иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к Москве и войне РФ против Украины
Масуд Пезешкиан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?