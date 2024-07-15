ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку войны РФ против Украины

Европейский Совет продлил до 27 июля 2025 г. ограничительные меры в связи с военной поддержкой Ираном войны РФ против Украины и вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Санкции против Ирана за поддержку войны России продлены на год

Как отмечается, в настоящее время режим санкций распространяется на 12 человек и девять организаций.

Активы этих лиц замораживаются, а предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещено. Кроме того, этими физическими лицами распространяется запрет на поездки в ЕС.

В своих выводах от 21 и 22 марта 2024 года Европейский Совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить предоставление материальной поддержки войне России против Украины.

Также в своих выводах от 17 и 18 апреля 2024 года Европейский Совет подтвердил свою преданность принятию дальнейших ограничительных мер против Ирана, в частности, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и ракетам. Наконец, Европейский Совет подтвердил, что ЕС по-прежнему полностью привержен содействию деэскалации и безопасности в регионе.

Кроме этого, Совет 14 мая 2024 года расширил сферу действия ограничительных мер ЕС в связи с военной поддержкой Ираном войны России против Украины, включив в нее как беспилотники, так и ракеты, а также поддержку иранской программой беспилотников и ракет вооруженных групп и образований на Ближнем. Востоке и Ближнем Востоке. регионе Красное море.

Иран вдвое увеличил производство ракет и дронов после договора с РФ

Сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет.

Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

Exclusive: Satellite photos show Iran expanding missile production, sources say https://t.co/fNzYHmfybV pic.twitter.com/ZDJwnn63qy — Reuters (@Reuters) July 8, 2024

На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.