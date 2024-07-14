Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к Москве и войне РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к Москве и войне РФ против Украины

Масуд Пезешкиан
Read in English
Читати українською

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна под его властью сохранит взаимоотношения с Россией, однако стремится к миру для россиян и украинцев.

Главные тезисы

  • Новый президент Ирана Пезешкиан намерен сохранить взаимоотношения с Россией и добиваться мира для украинцев и россиян.
  • Иран считает Россию ценным союзником и соседом, будет способствовать расширению сотрудничества со страной.
  • Новое руководство Ирана будет поддерживать инициативы по достижению мира между народами России и Украины.
  • Пезешкиан отмечает активное сотрудничество с Россией в рамках таких структур, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
  • Смена президента в Иране произошла после гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе, после чего к власти пришел Масуд Пезешкиан, планирующий новые ориентации во внешней политике.

Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к РФ

Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества, — написал Пезешкиан в колонке для Tehran Times

По его словам, Иран "стремится к миру для народов России и Украины". Президент подчеркнул, что новое руководство страны будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.

Я буду продолжать отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, в частности, в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз, — написал Пезешкиан.

Смена президента в Иране

19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

Уже 6 июля во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Новоизбранный президент представляет реформистов и хочет дружить с США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и поставку дронов РФ
иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Начнётся война на уничтожение. Иран публично обратился к Израилю
армия Ирана
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан. Что о нем известно
Масуд Пезешкиан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?