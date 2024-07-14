Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к Москве и войне РФ против Украины

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна под его властью сохранит взаимоотношения с Россией, однако стремится к миру для россиян и украинцев.
Главные тезисы
- Новый президент Ирана Пезешкиан намерен сохранить взаимоотношения с Россией и добиваться мира для украинцев и россиян.
- Иран считает Россию ценным союзником и соседом, будет способствовать расширению сотрудничества со страной.
- Новое руководство Ирана будет поддерживать инициативы по достижению мира между народами России и Украины.
- Пезешкиан отмечает активное сотрудничество с Россией в рамках таких структур, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
- Смена президента в Иране произошла после гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе, после чего к власти пришел Масуд Пезешкиан, планирующий новые ориентации во внешней политике.
Новый президент Ирана Пезешкиан раскрыл свое отношение к РФ
По его словам, Иран "стремится к миру для народов России и Украины". Президент подчеркнул, что новое руководство страны будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.
Смена президента в Иране
19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.
Уже 6 июля во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Новоизбранный президент представляет реформистов и хочет дружить с США.
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