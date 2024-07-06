Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан. Что о нем известно
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Политика
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Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан. Что о нем известно

Масуд Пезешкиан
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Источник:  Reuters

Политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране 5 июля против ультраконсервативного кандидата Саида Джалили и станет девятым президентом Исламской Республики Иран.

Главные тезисы

  • Пезешкиан известен своей открытостью для переговоров с Западом и критикой политики Исламской республики.
  • Победа Пезешкиана может привести к понижению напряжения в отношениях Ирана с другими странами, а также к социальной либерализации в стране.
  • Ожидается, что новый президент будет способствовать уменьшению напряжения из-за переговоров с мировыми государствами и возобновлению ядерного соглашения.

За Масуда Пезешкиана проголосовали 16,3 млн. избирателей

Бывший министр здравоохранения Пезешкиан за последние 16 лет представлял в иранском парламенте провинцию Западный Азербайджан, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы.

Несмотря на более чем 20 лет в политике, Пезешкиан не сталкивался с обвинениями в коррупции и не был причастен к политическим скандалам.

В первом туре президентских выборов в Иране 28 июня Пезешкиан лидировал среди четырех кандидатов, получив 42,5% голосов избирателей, а уже 5 июля набрал 53,6%.

Отмечается, что избиратели в Иране пришли на избирательные участки во втором туре выборов, чтобы избрать преемника покойного президента Эбрагима Раиси, погибшего в майской аварии вертолета вместе с министром иностранных дел и другими должностными лицами.

Двумя претендентами были 58-летний Саид Джалили — сторонник жесткой линии, бывший участник переговоров с Западом по спорной ядерной программе Ирана, и 69-летний Пезешкиан — кардиохирург и политик-реформатор, бывший министр здравоохранения с 2001 по 2005 год.

Что известно о новом президенте Ирана

Масуд Пезешкиан родился в иранском городе Махабад в провинции Западный Азербайджан, где большинство населения составляют курды, поэтому свободно говорит на курдском и азербайджанском языках.

Он получил образование врача и Пезешкиан ушел на фронт во время ирано-иракской войны 1980-88 годов, чтобы воевать и служить медиком. После окончания участия в боевых действиях он специализировался на кардиохирургии.

69-летний Пезешкиан также работал в академических кругах, возглавляя Тебризский университет медицинских наук с 1994 по 1999 год.

Масуд Пезешкиан

Вскоре после окончания работы в университете Пезешкиан ушел в политику, переехал в 2000 году в Тегеран, где получил должность замминистра здравоохранения в правительстве тогдашнего президента Мохаммада Хатами.

В 2001 году Хатами назначил Пезешкиана министром здравоохранения. Через два года парламент безуспешно пытался объявить импичмент Пезешкиана. Среди его недостатков критики называли плохую кадровую политику и нерациональное использование кредита Всемирного банка.

В 2008 году, спустя три года после ухода из правительства, Пезешкиан баллотировался в парламент и занял первое место в избирательном округе в Тебризе. Он избирался пять раз на четырехлетние сроки.

Пезешкиан часто читает Коран и является экспертом из "Нахджул Балага" - сборники проповедей и высказываний, которые приписывают первому шиитскому имаму Али. Книга занимает особое место среди шиитов в Иране.

Бывший министр здравоохранения критиковал политику Исламской республики относительно принудительного ношения хиджаба, предупреждая в 2023 году, что это лишь побуждает людей к ненависти к религии.

Он выразил открытость переговорам с Западом и в прошлом критиковал скандирования, направленные против других стран, в том числе США.

Но Пезешкиан также выступал в поддержку принципов Исламской республики и настаивал на необходимости придерживаться политики, изложенной Верховным лидером Аятоллой Али Хаменеи — деятеля, поддержавшего Владимира Путина в его войне против Украины.

По мнению политологов, победа Пезешкиана может способствовать прагматичной внешней политике и уменьшению напряжения из-за переговоров с крупными государствами по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, а также улучшить перспективы социальной либерализации и политического плюрализма в Иране.

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