Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до Москви та війни РФ против України

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна під його владою збереже взаємовідносини з Росією, однак прагне миру для росіян та українців.

Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до РФ

Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність до розширення й активізації нашої співпраці, — написав Пезешкіан у колонці для Tehran Times Поширити

За його словами, Іран "прагне миру для народів Росії та України". Президент наголосив, що нове керівництво країни буде активно підтримувати ініціативи, які спрямовані на досягнення цієї мети.

Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній і багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз, — написав Пезешкіан. Поширити

Зміна президента в Ірані

19 травня попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи. Його гелікоптер впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.

Вже 6 липня у другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник — консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%. Новообраний президент представляє реформістів і хоче дружити зі США.