Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна під його владою збереже взаємовідносини з Росією, однак прагне миру для росіян та українців.
Головні тези:
- Новий президент Ірану Пезешкіан планує зберегти взаємовідносини з Росією та домагатися миру для українців і росіян.
- Іран вважає Росію цінним союзником і сусідом, сприятиме розширенню співпраці з країною.
- Нове керівництво Ірану підтримуватиме ініціативи для досягнення миру між народами Росії та України.
- Пезешкіан наголошує на активній співпраці з Росією в рамках таких структур, як БРІКС та Шанхайська організація співпраці.
- Зміна президента в Ірані відбулася після загибелі Ібрагіма Раїсі у авіакатастрофі, після чого до влади прийшов Масуд Пезешкіан, який планує нові орієнтації у зовнішній політиці.
Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до РФ
За його словами, Іран "прагне миру для народів Росії та України". Президент наголосив, що нове керівництво країни буде активно підтримувати ініціативи, які спрямовані на досягнення цієї мети.
Зміна президента в Ірані
19 травня попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи. Його гелікоптер впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.
Вже 6 липня у другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник — консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%. Новообраний президент представляє реформістів і хоче дружити зі США.
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