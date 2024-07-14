Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до Москви та війни РФ против України
Категорія
Світ
Дата публікації

Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до Москви та війни РФ против України

Масуд Пезешкіан

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна під його владою збереже взаємовідносини з Росією, однак прагне миру для росіян та українців.

Головні тези:

  • Новий президент Ірану Пезешкіан планує зберегти взаємовідносини з Росією та домагатися миру для українців і росіян.
  • Іран вважає Росію цінним союзником і сусідом, сприятиме розширенню співпраці з країною.
  • Нове керівництво Ірану підтримуватиме ініціативи для досягнення миру між народами Росії та України.
  • Пезешкіан наголошує на активній співпраці з Росією в рамках таких структур, як БРІКС та Шанхайська організація співпраці.
  • Зміна президента в Ірані відбулася після загибелі Ібрагіма Раїсі у авіакатастрофі, після чого до влади прийшов Масуд Пезешкіан, який планує нові орієнтації у зовнішній політиці.

Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до РФ

Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність до розширення й активізації нашої співпраці, — написав Пезешкіан у колонці для Tehran Times

За його словами, Іран "прагне миру для народів Росії та України". Президент наголосив, що нове керівництво країни буде активно підтримувати ініціативи, які спрямовані на досягнення цієї мети.

Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній і багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз, — написав Пезешкіан.

Зміна президента в Ірані

19 травня попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи. Його гелікоптер впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.

Вже 6 липня у другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник — консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%. Новообраний президент представляє реформістів і хоче дружити зі США.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США і ЄС ввели санкції проти Ірану за розробку і поставку дронів РФ
іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Почнеться війна на знищення. Іран публічно звернувся до Ізраїлю
армія Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіан. Що про нього відомо
Масуд Пезешкіан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?