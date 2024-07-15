ЄС продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни РФ проти України

Європейська Рада продовжила до 27 липня 2025 року обмежувальні заходи у зв'язку з військовою підтримкою Іраном війни РФ проти України та збройних груп та утворень на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Санкції проти Ірану за підтримку війни Росії продовжено на рік

Як зазначається, на даний час режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій.

Активи цих осіб заморожуються, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, цими фізичними особами поширюється заборона на поїздки до ЄС

У своїх висновках від 21 та 22 березня 2024 року Європейська Рада закликала треті сторони, включаючи Іран, негайно припинити надання матеріальної підтримки війні Росії проти України.

Також у своїх висновках від 17 та 18 квітня 2024 року Європейська Рада підтвердила свою відданість вжиття подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. Нарешті, Європейська Рада підтвердила, що ЄС, як і раніше, повністю прихильний до сприяння деескалації та безпеки в регіоні.

Окрім цього Рада 14 травня 2024 року розширила сферу дії обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з військовою підтримкою Іраном війни Росії проти України, включивши до неї як безпілотники, так і ракети, а також підтримку іранською програмою безпілотників і ракет збройних груп та утворень на Близькому Сході та в Близькому Сході. регіоні Червоного моря.

Іран вдвічі збільшив виробництво ракет та дронів після договору з РФ

Наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет.

Це озброєння включає в себе модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Супутникові знімки свідчать про те, що на військовій базі Модаррес у березні та виробничому комплексі Ходжир у квітні видно понад 30 нових споруд.

Exclusive: Satellite photos show Iran expanding missile production, sources say https://t.co/fNzYHmfybV pic.twitter.com/ZDJwnn63qy — Reuters (@Reuters) July 8, 2024

На знімках видно безліч споруд, які оточені великими земляними валами. Експерти пов'язують ці вали з виробництвом ракет, ймовірно, вони призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах.