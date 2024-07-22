Рада ЄС продовжила санкції проти Росії. До якого терміну

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з війною РФ проти України ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року.
Головні тези:
- Санкції введені ЄС у 2014 році були суттєво розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології та інші галузі.
- Європейські заходи також включають заборону на імпорт нафти з Росії, відключення від SWIFT російських банків та інші обмеження, спрямовані на послаблення економічної бази РФ.
- ЄЦ продовжує вживати додаткові заходи при необхідності, зокрема, для протидії обходу санкцій та відповіді на дії Росії, які порушують міжнародне право.
ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ
Зараз вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення мовної діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних агентств. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.
Що відомо про санкції ЄС
З березня 2014 року ЄС поступово запроваджує обмежувальні заходи (санкції) проти Росії, спочатку у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя та навмисну дестабілізацію України.
Крім того, 23 лютого 2022 року ЄС розширив санкції у відповідь на визнання непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської «областей» України та розміщення російських збройних сил у цих районах.
Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС значно розширив санкції. Він додав значну кількість осіб і організацій у список санкцій і вжив безпрецедентні заходи з метою послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій і ринків і суттєво обмежити її здатність вести війну.
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