Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине дронов и КАБов за неделю

Россия за неделю атаковала Украину около 700 управляемыми авиабомбами и более 100 "шахедами".
Главные тезисы
- Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами и дронами, что требует укрепления систем ПВО для защиты граждан.
- Украине необходимо найти решение для уничтожения вражеских бомбардировщиков на местах их базирования.
- Patriot не способен бороться с управляемыми авиабомбами, поэтому необходимо искать дальнобойное решение для защиты от атак России.
- Владимир Зеленский призывает к укреплению силы и защиты Украины, благодаря чему можно спасти жизни людей.
РФ за неделю запустила по Украине около 700 КАБов и 100 дронов
Владимир Зеленский добавил, что каждое конкретное решение партнеров по укреплению нашей силы способно спасать жизнь людей.
Россия ежемесячно сбрасывает на Украину 3,5 тысяч авиабомб
Как отметил ранее Владимир Зеленский, Россия ежемесячно сбрасывает на гражданское население Украины 3 500 авиационных бомб, поэтому необходимо уничтожать вражеские бомбардировщики на местах их базирования.
По словам Зеленского, Украине нужны средства, чтобы можно было попасть в россиян на городе базирование их самолетов на военных аэродромах.
По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-