Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине дронов и КАБов за неделю

Россия за неделю атаковала Украину около 700 управляемыми авиабомбами и более 100 "шахедами".

РФ за неделю запустила по Украине около 700 КАБов и 100 дронов

Наши люди ежедневно страдают русским террором. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточным дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что каждое конкретное решение партнеров по укреплению нашей силы способно спасать жизнь людей.

Спасибо всем, кто это понимает. Благодарю всех, кто помогает нам в преодолении террора, — отметил президент Украины. Поделиться

Россия ежемесячно сбрасывает на Украину 3,5 тысяч авиабомб

Как отметил ранее Владимир Зеленский, Россия ежемесячно сбрасывает на гражданское население Украины 3 500 авиационных бомб, поэтому необходимо уничтожать вражеские бомбардировщики на местах их базирования.

По словам Зеленского, Украине нужны средства, чтобы можно было попасть в россиян на городе базирование их самолетов на военных аэродромах.

Они используют бомбардировщики, и поэтому Россия должна бояться нас атаковать этими самолетами, — сказал президент. Поделиться

По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.