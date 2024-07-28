РФ массированно атаковала пригород Херсона. Ранены двое детей

28 июля армия РФ с левобережья нанесла массированный удар по пригороду Херсона. В результате атаки ранены двое детей и четверо взрослых.

Россия в очередной раз атаковала Херсонщину

Как сообщил начальник МВА Роман Мрочко, захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.

Атака была нанесена русскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.

Сначала было известно о трех госпитализированных взрослых 2007, 1991 и 1949 г.р. У всех предварительно взрывная травма и контузия.

Впоследствии власти сообщили, что также получили ранения двое детей 10 и 15 лет. Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести.

В ОВА уточнили, что под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них двое детей.

У дочери взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще травму живота и ранение ноги. Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи. Поделиться

Также утром в поселке Приозерное взрывная травма и контузия получила 65-летняя женщина.

В Херсонской области два человека взорвались на мини

В селе Музыковка Херсонской области 27 июля в результате детонации неизвестного предмета погиб 57-летний мужчина, а 53-летний получил многочисленные ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В Музыковке двое мужчин взорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них погиб.

Прокудин отметил, что погиб 57-летний местный житель. Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали 53-летнего мужчину.