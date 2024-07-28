РФ массированно атаковала пригород Херсона. Ранены двое детей
Категория
Украина
Дата публикации

РФ массированно атаковала пригород Херсона. Ранены двое детей

Херсонская ОВА
РФ массированно атаковала пригород Херсона. Ранены двое детей
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28 июля армия РФ с левобережья нанесла массированный удар по пригороду Херсона. В результате атаки ранены двое детей и четверо взрослых.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала пригород Херсона, ранены двое детей и четверо взрослых.
  • В результате нападения пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
  • Командование МВА сообщило о временно оккупированной части на левобережье Херсонской области, откуда был нанесен удар.

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Как сообщил начальник МВА Роман Мрочко, захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.

Атака была нанесена русскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.

Сначала было известно о трех госпитализированных взрослых 2007, 1991 и 1949 г.р. У всех предварительно взрывная травма и контузия.

Впоследствии власти сообщили, что также получили ранения двое детей 10 и 15 лет. Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести.

В ОВА уточнили, что под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них двое детей.

У дочери взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще травму живота и ранение ноги. Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Также утром в поселке Приозерное взрывная травма и контузия получила 65-летняя женщина.

В Херсонской области два человека взорвались на мини

В селе Музыковка Херсонской области 27 июля в результате детонации неизвестного предмета погиб 57-летний мужчина, а 53-летний получил многочисленные ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В Музыковке двое мужчин взорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них погиб.

Прокудин отметил, что погиб 57-летний местный житель. Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали 53-летнего мужчину.

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