РФ масовано атакувала передмістя Херсона. Поранено двоє дітей

28 липня армія РФ з лівобережжя завдала масованого удару по передмістю Херсона. Внаслідок атаки поранені двоє дітей та четверо дорослих.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, загарбники обстріляли населений пункт близько сьомої години ранку.

Атака була завдана російськими військами з тимчасово окупованої частини на лівобережжі Херсонської області.

Спершу було відомо про трьох ушпиталених дорослих 2007, 1991 та 1949 р.н. У всіх попередньо вибухова травма та контузія.

Згодом влада повідомила, що також отримали поранення двоє дітей 10 і 15 років. Їх доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

В ОВА уточнили, що під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — двоє дітей.

У доньки — вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги. Поширити

Також вранці у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка.

На Херсонщині два чоловіки підірвалися на міні

У селі Музиківка Херсонської області 27 липня внаслідок детонації невідомого предмета загинув 57-річний чоловік, а 53-річний отримав численні поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Музиківці двоє чоловіків підірвалися через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.

Прокудін зазначив, що загинув 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували 53-річного чоловіка.