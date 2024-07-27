Армія РФ масштабно обстріляла Херсонщину — загинуло троє людей

Російські окупанти 27 липня атакували Херсон, Антонівку та Львове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинули троє людей.
Головні тези:
- Російська армія здійснила масштабні обстріли у Корабельному районі Херсона, що призвело до загибелі 64-річної жінки.
- Крім Херсона, російські окупанти атакували село Львове та Антонівку, де також стали жертвами невинні мирні жителі - 87-річний чоловік та 37-річна жінка відповідно.
- Чоловік загинув у селі Музиківка Херсонської області внаслідок детонації невідомого предмета.
Російські військові вбили трьох людей на Херсонщині
О 21.00 російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ також атакувала село Львове у Бериславському районі. Від отриманих травм 87-річний чоловік загинув на місці.
О 16:43 очільник ОВА повідомляв про обстріл Антонівки.
За його словами, близько 15:40 через російський ворожий обстріл загинула 37-річна жителька Антонівки. Зазначається, що жінка отримала травми, несумісні з життям.
На Херсонщині два чоловіки підірвалися на міні
У селі Музиківка Херсонської області 27 липня внаслідок детонації невідомого предмета загинув 57-річний чоловік, а 53-річний отримав численні поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Музиківці двоє чоловіків підірвалися через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.
Прокудін зазначив, що загинув 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували 53-річного чоловіка.
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