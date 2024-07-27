Армія РФ масштабно обстріляла Херсонщину — загинуло троє людей

Російські окупанти 27 липня атакували Херсон, Антонівку та Львове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинули троє людей.

Російські військові вбили трьох людей на Херсонщині

О 21.00 російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, смертельні поранення отримала 64-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої… Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Армія РФ також атакувала село Львове у Бериславському районі. Від отриманих травм 87-річний чоловік загинув на місці.

О 16:43 очільник ОВА повідомляв про обстріл Антонівки.

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За його словами, близько 15:40 через російський ворожий обстріл загинула 37-річна жителька Антонівки. Зазначається, що жінка отримала травми, несумісні з життям.

На Херсонщині два чоловіки підірвалися на міні

У селі Музиківка Херсонської області 27 липня внаслідок детонації невідомого предмета загинув 57-річний чоловік, а 53-річний отримав численні поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Музиківці двоє чоловіків підірвалися через вибух невідомого предмету. Один із них загинув.

Прокудін зазначив, що загинув 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували 53-річного чоловіка.