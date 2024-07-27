Армия РФ масштабно обстреляла Херсонщину — погибли три человека

Российские оккупанты 27 июля атаковали Херсон, Антоновку и Львов на Херсонщине. В результате обстрелов погибли три человека.

Российские военные убили трех человек на Херсонщине

В 21:00 российская армия покрыла огнем Корабельный район Херсона.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей… Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

Армия РФ также атаковала село Львов в Бериславском районе. От полученных травм 87-летний мужчина погиб на месте.

В 16:43 глава ОВА сообщал об обстреле Антоновки.

Россия унесла жизни еще одного человека в Херсонской области. Поделиться

По его словам, около 15:40 из-за российского вражеского обстрела погибла 37-летняя жительница Антоновки. Отмечается, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсонской области два человека взорвались на мини

В селе Музыковка Херсонской области 27 июля в результате детонации неизвестного предмета погиб 57-летний мужчина, а 53-летний получил многочисленные ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В Музыковке двое мужчин подрвались из-за неизвестного предмета. Один из них погиб.

Прокудин отметил, что погиб 57-летний местный житель. Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали 53-летнего мужчину.