Армия РФ масштабно обстреляла Херсонщину — погибли три человека

Российские оккупанты 27 июля атаковали Херсон, Антоновку и Львов на Херсонщине. В результате обстрелов погибли три человека.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Херсон, Антоновку и Львов на Херсонщине, погибли три человека.
- Масштабные обстрелы в Корабельном районе Херсона привели к гибели 64-летней женщины.
- В результате атак также погибли 87-летний мужчина в селе Львов и 37-летняя женщина в селе Антоновка.
- Помимо обстрелов, один человек погиб от детонации неизвестного предмета в селе Музыковка Херсонской области.
Российские военные убили трех человек на Херсонщине
В 21:00 российская армия покрыла огнем Корабельный район Херсона.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Армия РФ также атаковала село Львов в Бериславском районе. От полученных травм 87-летний мужчина погиб на месте.
В 16:43 глава ОВА сообщал об обстреле Антоновки.
По его словам, около 15:40 из-за российского вражеского обстрела погибла 37-летняя жительница Антоновки. Отмечается, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
В Херсонской области два человека взорвались на мини
В селе Музыковка Херсонской области 27 июля в результате детонации неизвестного предмета погиб 57-летний мужчина, а 53-летний получил многочисленные ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В Музыковке двое мужчин подрвались из-за неизвестного предмета. Один из них погиб.
Прокудин отметил, что погиб 57-летний местный житель. Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали 53-летнего мужчину.
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