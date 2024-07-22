Авиация РФ нанесла 9 ударов КАБами по Донецкой области — есть пострадавшие
Категория
Украина
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Авиация РФ нанесла 9 ударов КАБами по Донецкой области — есть пострадавшие

Прокуратура Донецкой области
Донеччина
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В результате авиационных бомбардировок армией РФ населенных пунктов Донеччины 22 июля ранены девять гражданских граждан.

Главные тезисы

  • 9 авиационных ударов с УМПБ Д-30 СН по населенным пунктам Донецкой области привели к ранениям 9 гражданских.
  • Были повреждены жилые дома, магазины и другие объекты инфраструктуры в Донецкой области.
  • Прокуратура Донецкой области сообщила о ранениях жителей города и оказании им медицинской помощи после авиаударов.

Россия бомбила Донбасс УМПБ Д-30 СН

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

В результате авиационных бомбардировок армией РФ населенных пунктов Донбасса ранено 9 гражданских… Предварительно, враг нанес по населенным пунктам 9 авиаударов с использованием управляемых бомб «УМПБ Д-30 СН». Повреждены жилые дома, транспортные средства, магазин, почтовое отделение, кафе, линия электропередач.

В частности 22 июля российская армия нанесла очередные удары по г. Константиновка, где в результате атаки по жилому микрорайону получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 38-летний продавец магазина и двое мужчин 18 и 35 лет.

Также ВС РФ обстреляли Волновахский район — в селе Перестройка телесные повреждения разной степени тяжести получили четверо гражданских, которые во время обстрела находились на территории собственных домовладений. Две женщины и двое мужчин доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь. Еще двое граждан травмированы в селе Раздольное.

Донеччина

Российские летчики бомбили Покровск

По данным следствия, в 15:00 17 июля 2024 года российская армия нанесла очередной удар по Покровску, вероятно, использовав "УМПБ Д-30 СН".

В результате атаки получили ранения пятеро гражданских в возрасте от 41 до 73 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь — у них диагностированы осколочные ранения и контузии.

В городе повреждены многоквартирные дома. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

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