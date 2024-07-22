Авиация РФ нанесла 9 ударов КАБами по Донецкой области — есть пострадавшие

В результате авиационных бомбардировок армией РФ населенных пунктов Донеччины 22 июля ранены девять гражданских граждан.
Главные тезисы
- 9 авиационных ударов с УМПБ Д-30 СН по населенным пунктам Донецкой области привели к ранениям 9 гражданских.
- Были повреждены жилые дома, магазины и другие объекты инфраструктуры в Донецкой области.
- Прокуратура Донецкой области сообщила о ранениях жителей города и оказании им медицинской помощи после авиаударов.
Россия бомбила Донбасс УМПБ Д-30 СН
Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.
В частности 22 июля российская армия нанесла очередные удары по г. Константиновка, где в результате атаки по жилому микрорайону получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 38-летний продавец магазина и двое мужчин 18 и 35 лет.
Российские летчики бомбили Покровск
По данным следствия, в 15:00 17 июля 2024 года российская армия нанесла очередной удар по Покровску, вероятно, использовав "УМПБ Д-30 СН".
В результате атаки получили ранения пятеро гражданских в возрасте от 41 до 73 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь — у них диагностированы осколочные ранения и контузии.
В городе повреждены многоквартирные дома. Окончательное количество пострадавших устанавливается.
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