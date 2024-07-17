Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман — есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман — есть раненая

Лиман
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Источник:  Суспільне

17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате бомбежки ранения получила женщина.

Главные тезисы

  • Российская армия сбросила 6 управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области, ранив женщину.
  • Лиман был обстрелян первый раз с начала суток, женщине нанесены осколочное ранение и повреждение глаз.
  • В тот же день произошла атака РФ на Гуляйпольскую громаду в Запорожской области, где пострадали женщина и две девочки.

Россия бомбит Лиман в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.

Раненую женщину госпитализировали в местную больницу, ее стабилизируют и отправят в больницу Славянска. У нее осколочное ранение, также есть повреждение глаз.

По данным начальника МВА, это первый обстрел города с начала суток.

Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.

До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.

Российские войска обстреляли Гуляйпольскую общину Запорожской области

Вечером 17 июля российская армия попала беспилотниками в жилой дом в Запорожской области: ранены женщина и две девочки 5 и 10 лет

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Армия РФ атаковала беспилотниками Гуляйпольскую общину. Два БПЛА попали в дом в селе Успеновка, где находилась мама с двумя дочерьми.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает.

В результате удара также повреждены дом и придомовые сооружения.

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