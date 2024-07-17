Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман — есть раненая

17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате бомбежки ранения получила женщина.
Главные тезисы
- Российская армия сбросила 6 управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области, ранив женщину.
- Лиман был обстрелян первый раз с начала суток, женщине нанесены осколочное ранение и повреждение глаз.
- В тот же день произошла атака РФ на Гуляйпольскую громаду в Запорожской области, где пострадали женщина и две девочки.
Россия бомбит Лиман в Донецкой области
Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.
По данным начальника МВА, это первый обстрел города с начала суток.
Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.
До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.
Российские войска обстреляли Гуляйпольскую общину Запорожской области
Вечером 17 июля российская армия попала беспилотниками в жилой дом в Запорожской области: ранены женщина и две девочки 5 и 10 лет
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Армия РФ атаковала беспилотниками Гуляйпольскую общину. Два БПЛА попали в дом в селе Успеновка, где находилась мама с двумя дочерьми.
В результате удара также повреждены дом и придомовые сооружения.
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