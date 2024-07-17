Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман — есть раненая

17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате бомбежки ранения получила женщина.

Россия бомбит Лиман в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.

Раненую женщину госпитализировали в местную больницу, ее стабилизируют и отправят в больницу Славянска. У нее осколочное ранение, также есть повреждение глаз. Поделиться

По данным начальника МВА, это первый обстрел города с начала суток.

Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.

До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.

Российские войска обстреляли Гуляйпольскую общину Запорожской области

Вечером 17 июля российская армия попала беспилотниками в жилой дом в Запорожской области: ранены женщина и две девочки 5 и 10 лет

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Армия РФ атаковала беспилотниками Гуляйпольскую общину. Два БПЛА попали в дом в селе Успеновка, где находилась мама с двумя дочерьми.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает. Поделиться

В результате удара также повреждены дом и придомовые сооружения.