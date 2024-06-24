ВСУ ликвидировали 92 российских оккупантов на Лиманском направлении за сутки

Армия РФ пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки на Лиманском направлении фронта.

Текущая ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 19.00 24.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, самое активное — на Покровском, на который приходится треть штурмовых действий противника. Украинские защитники крепко держат оборону. Пока общее количество вражеских атак — 128.

Купянское направление. Оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить свои позиции на направлении, четыре предыдущих — отражены.

На Лиманском направлении сейчас идут семь из 23 боестолкновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки.

По предварительной информации, на этом направлении оккупанты за сегодня потеряли 92 человека, уничтожены один БМП и один САУ. Поврежден автомобиль, пушку и миномет.

Продолжаются четыре боя в районах Раздолевки и Верхнекаменского на Северском направлении. В общей сложности сегодня враг атаковал на этом направлении 21 раз.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Временного Яра, Ивановского и Калиновки. Всего в течение суток здесь произошло девять штурмовых действий агрессора.

Торецкое направление. Восемь боестолкновений за сегодня, два — продолжается. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боестолкновения разной интенсивности. Сейчас продолжаются 11 из них, а именно в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено: