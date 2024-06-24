Российская армия активизировала штурмы против ВСУ на Лиманском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия активизировала штурмы против ВСУ на Лиманском направлении

Генштаб ВСУ
Российская армия активизировала штурмы против ВСУ на Лиманском направлении
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По состоянию на 16.00 24 июня на фронте произошло 114 боевых столкновений, армия РФ продолжает давить на Покровском и активизировался на Лиманском направлениях.

Главные тезисы

  • Число боевых столкновений на фронте увеличилось, армия РФ продолжает давить сразу на нескольких направлениях.
  • Захватчики атаковали ракетами Покровска, есть жертвы среди мирных жителей, в том числе дети.
  • Атаки РФ происходят на разных участках фронта, раненые военные и гражданские получают медицинскую помощь.

Армия России активизировала штурмы на Лиманском и Покровском направлениях

На Лиманском направлении количество атак с начала суток увеличилось почти вдвое — до 18, из них шесть еще продолжаются.

Штурмовые действия происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синковки.

На Покровском направлении продолжаются 13 боевых столкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.

За сегодняшний день уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении.

На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои ведутся недалеко от Песчаного и Стельмаховки.

На Краматорском направлении общее количество попыток окупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Времивском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

В течение суток ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535660 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8031 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 863 ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2323 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;

  • специальной техники — 2397 (+20) ед.

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