Российская армия активизировала штурмы против ВСУ на Лиманском направлении

По состоянию на 16.00 24 июня на фронте произошло 114 боевых столкновений, армия РФ продолжает давить на Покровском и активизировался на Лиманском направлениях.

Армия России активизировала штурмы на Лиманском и Покровском направлениях

На Лиманском направлении количество атак с начала суток увеличилось почти вдвое — до 18, из них шесть еще продолжаются.

Штурмовые действия происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синковки.

На Покровском направлении продолжаются 13 боевых столкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.

За сегодняшний день уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении.

На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои ведутся недалеко от Песчаного и Стельмаховки.

На Краматорском направлении общее количество попыток окупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Времивском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

В течение суток ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535660 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено: