Российская армия активизировала штурмы против ВСУ на Лиманском направлении

По состоянию на 16.00 24 июня на фронте произошло 114 боевых столкновений, армия РФ продолжает давить на Покровском и активизировался на Лиманском направлениях.
Главные тезисы
- Число боевых столкновений на фронте увеличилось, армия РФ продолжает давить сразу на нескольких направлениях.
- Захватчики атаковали ракетами Покровска, есть жертвы среди мирных жителей, в том числе дети.
- Атаки РФ происходят на разных участках фронта, раненые военные и гражданские получают медицинскую помощь.
Армия России активизировала штурмы на Лиманском и Покровском направлениях
На Лиманском направлении количество атак с начала суток увеличилось почти вдвое — до 18, из них шесть еще продолжаются.
Штурмовые действия происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синковки.
На Покровском направлении продолжаются 13 боевых столкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.
За сегодняшний день уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении.
На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои ведутся недалеко от Песчаного и Стельмаховки.
На Краматорском направлении общее количество попыток окупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.
На Времивском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.
На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении захватчики четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
В течение суток ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему
Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535660 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8031 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;
артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;
крылатых ракет — 2323 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;
специальной техники — 2397 (+20) ед.
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