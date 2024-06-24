Російська армія активізувала штурми проти ЗСУ на Лиманському напрямку

Станом на 16:00 24 червня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, армія РФ продовжує тиснути на Покровському та активізувався на Лиманському напрямках.
Головні тези:
- Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася, армія РФ продовжує тиснути одразу на декількох напрямках.
- Загарбники атакували ракетами Покровськ, є жертви серед мирних жителів, в тому числі діти.
- Атаки РФ відбуваються на різних ділянках фронту, поранені військові та цивільні отримують медичну допомогу.
Армія Росії активізувала штурми на Лиманському та Покровському напрямках
На Лиманському напрямку кількість атак від початку доби збільшилася майже вдвічі — до 18, із них шість ще тривають.
Штурмові дії наразі відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.
На Покровському напрямку тривають 13 бойових зіткнень у районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.
За сьогодні вже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку.
На Куп’янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.
На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.
На Времівському напрямку ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбито. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.
На Оріхівському напрямку йдуть бої в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Протягом доби ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ, 12 танків та 51 артсистему
Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 535 660 військових.
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8031 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од.;
артилерійських систем — 14 246 (+51) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засоби ППО — 863 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 382 (+27) од.;
крилатих ракет — 2323 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 304 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2397 (+20) од.
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