ЗСУ ліквідували 92 російських окупантів на Лиманському напрямку за добу

Армія РФ намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки на Лиманському напрямку фронту.

Поточна ситуація на різних напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 19.00 24.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше — на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак — 128.

Куп’янський напрямок. Окупанти атакують в районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позиції на напрямку, чотири попередні — відбито.

На Лиманському напрямку зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 особи, знищено одну БМП та одну САУ. Пошкоджено автомобіль, гармату та міномет.

Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося дев’ять штурмових дій агресора.

Торецький напрямок. Вісім боєзіткнень за сьогодні, два — триває. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них, а саме — в районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено: