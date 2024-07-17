Армія РФ скинула 6 КАБів на Лиман — є поранена

17 липня російські військові за пів години скинули шість керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області. Внаслідок цього поранення отримала жінка.

Росія бомбить Лиман на Донеччині

Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Поранену жінку ушпиталили до місцевої лікарні, її стабілізують і відправлять до лікарні Слов'янська. В неї осколкове поранення, також є пошкодження очей. Поширити

За даними начальника МВА, це перший обстріл міста від початку доби.

Олександр Журавльов уточнив, що в Лимані залишаються п'ять тисяч людей.

До повномасштабного вторгнення у місті жили 22 тисячі людей. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.

Російські війська обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області

Ввечері 17 липня російська армія поцілила безпілотниками у житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка і дві дівчинки 5 і 10 років

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ атакувала безпілотниками Гуляйпільську громаду. Два БПЛА влучили в будинок у селі Успенівка, де знаходилася мама з двома доньками.

Жінка та діти отримали травми від розбитого скла, що повилітало з вікон. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Поширити

Внаслідок удару також пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.