Армія РФ скинула 6 КАБів на Лиман — є поранена

17 липня російські військові за пів години скинули шість керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області. Внаслідок цього поранення отримала жінка.
Головні тези:
- Російські війська скинули 6 керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області, що призвело до поранення жінки.
- Лиман був обстріляний перший раз з початку доби, поранена жінка має осколкове поранення та пошкодження очей.
- Також 17 липня російська армія атакувала Гуляйпільську громаду у Запорізькій області, поранено жінку та дві дівчинки.
- Обидві атаки призвели до матеріальних збитків, однак мирним громадянам наразі загрози немає.
- Українські оборонці продовжують відстоювати свою територію та захищати цивільне населення від нападів російських військ.
Росія бомбить Лиман на Донеччині
Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.
За даними начальника МВА, це перший обстріл міста від початку доби.
Олександр Журавльов уточнив, що в Лимані залишаються п'ять тисяч людей.
До повномасштабного вторгнення у місті жили 22 тисячі людей. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.
Російські війська обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області
Ввечері 17 липня російська армія поцілила безпілотниками у житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка і дві дівчинки 5 і 10 років
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ атакувала безпілотниками Гуляйпільську громаду. Два БПЛА влучили в будинок у селі Успенівка, де знаходилася мама з двома доньками.
Внаслідок удару також пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.
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