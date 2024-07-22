Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі

Прокуратура Донецької області
Донеччина

Внаслідок авіаційних бомбардувань армією РФ населених пунктів Донеччини 22 липня поранено дев’ятеро цивільних громадян.

Головні тези:

  • Армія РФ завдала 9 авіаційних ударів по населених пунктах Донеччини, що призвело до поранень 9 цивільних громадян 22 липня 2024 року.
  • Попередньо ворог використав керовані бомби УМПБ Д-30 СН та наніс шкоду житловим будинкам, магазину, кафе та іншим об'єктам інфраструктури.
  • Під час атак було поранено продавця магазину та інших мешканців міста, що потребували медичної допомоги через осколкові поранення та травми.

Росія бомбила Донеччину УМПБ Д-30 СН

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Внаслідок авіаційних бомбардувань армією РФ населених пунктів Донеччини поранено 9 цивільних… Попередньо, ворог завдав по населених пунктах 9 авіаударів з використанням керованих бомб «УМПБ Д-30 СН». Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе, лінія електропередач.

Зокрема 22 липня російська армія завдала чергових ударів по м. Костянтинівка, де в результаті атаки по житловому мікрорайону зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень 38-річний продавець магазину і двоє чоловіків 18 та 35 років.

Також ЗС РФ обстріляли Волноваський район – у селі Перебудова тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали четверо цивільних, які під час обстрілу перебували на території власних домоволодінь. Двох жінок та двох чоловіків доставлено до медичного закладу, де їм надано кваліфіковану допомогу. Ще двох громадян травмовано у селі Роздольне.

Донеччина

Російські льотчики бомбили Покровськ

За даними слідства, о 15:00 17 липня 2024 року російська армія завдала чергового удару по Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".

Внаслідок атаки отримали поранення п’ятеро цивільних віком від 41 до 73 років. Усім постраждалим надано медичну допомогу — у них діагностовано осколкові поранення й контузії.

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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