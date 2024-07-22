Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі

Також ЗС РФ обстріляли Волноваський район – у селі Перебудова тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали четверо цивільних, які під час обстрілу перебували на території власних домоволодінь. Двох жінок та двох чоловіків доставлено до медичного закладу, де їм надано кваліфіковану допомогу. Ще двох громадян травмовано у селі Роздольне.