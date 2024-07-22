Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі

Внаслідок авіаційних бомбардувань армією РФ населених пунктів Донеччини 22 липня поранено дев’ятеро цивільних громадян.
Головні тези:
- Армія РФ завдала 9 авіаційних ударів по населених пунктах Донеччини, що призвело до поранень 9 цивільних громадян 22 липня 2024 року.
- Попередньо ворог використав керовані бомби УМПБ Д-30 СН та наніс шкоду житловим будинкам, магазину, кафе та іншим об'єктам інфраструктури.
- Під час атак було поранено продавця магазину та інших мешканців міста, що потребували медичної допомоги через осколкові поранення та травми.
Росія бомбила Донеччину УМПБ Д-30 СН
Про це повідомила прокуратура Донецької області.
Зокрема 22 липня російська армія завдала чергових ударів по м. Костянтинівка, де в результаті атаки по житловому мікрорайону зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень 38-річний продавець магазину і двоє чоловіків 18 та 35 років.
Російські льотчики бомбили Покровськ
За даними слідства, о 15:00 17 липня 2024 року російська армія завдала чергового удару по Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".
Внаслідок атаки отримали поранення п’ятеро цивільних віком від 41 до 73 років. Усім постраждалим надано медичну допомогу — у них діагностовано осколкові поранення й контузії.
У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
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