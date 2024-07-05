Авіація РФ скинула 2 КАБи на Селидове — загинуло 5 людей

Російські війська 5 липня скинули дві керовані авіабомби на місто Селидове Донецької області. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще восьмеро — поранені.

РФ атакувала Селидове

Щонайменше п'ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби, — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Поширити

За його словами, обидві бомби влучили на територію підприємств.

Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.

Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно! Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула жінка

Армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих — 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.