Авіація РФ скинула 2 КАБи на Селидове — загинуло 5 людей

Російські війська 5 липня скинули дві керовані авіабомби на місто Селидове Донецької області. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, ще восьмеро — поранені.
Головні тези:
- Російські війська скинули дві авіабомби на місто Селидове, що призвело до загибелі п'ятьох людей і поранення 8 осіб.
- Атака РФ спричинила пошкодження 15 приватних будинків, 21 автомобіля, 4 крамниць та промислової будівлі в Селидовому.
- Жінка загинула внаслідок обстрілу армії РФ в селі Комар Волноваського району.
- Прокурори збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військами на Донеччині.
- Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА, закликає місцевих жителів евакуюватися.
РФ атакувала Селидове
За його словами, обидві бомби влучили на територію підприємств.
Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.
У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула жінка
Армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.
Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.
Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих — 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.
Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-