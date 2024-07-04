Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини — є загибла та поранені

Удар РФ по Одещині: вбито жінку

Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.

Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували. Поширити

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.

Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині.

Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних мешканців отримали поранення, їх госпіталізовано. Руйнувань зазнали портові споруди та адмінбудівлі. Поширити

Огляд триває, на місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Що відомо про наслідки ракетного удару окупантів по Одесі

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, в ніч на 1 травня окупаційна армія РФ завдала удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Євлаш підкреслив, що військові злочинці з армії РФ обрали Одесу та Харків ключовими цілями для власних повітряних атак.