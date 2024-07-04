Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини — є загибла та поранені

В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою увечері 4 липня пошкоджена припортова інфраструктура. Загинула жінка, поранено 7 людей.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила ракетний удар по припортовій інфраструктурі Одещини, що призвело до загибелі жінки та поранення семеро мирних мешканців.
- У результаті атаки пошкоджено будівлі та конструкції портової інфраструктури, що призвело до пожежі.
- Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ вказав, що армія РФ обрала Одесу і Харків ключовими цілями для своїх повітряних атак.
- Зараз ведеться огляд місця події, працюють прокурори та слідчо-оперативна група для з'ясування обставин цієї трагедії на Одещині.
Удар РФ по Одещині: вбито жінку
Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.
За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.
Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині.
Огляд триває, на місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.
Що відомо про наслідки ракетного удару окупантів по Одесі
За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, в ніч на 1 травня окупаційна армія РФ завдала удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Євлаш підкреслив, що військові злочинці з армії РФ обрали Одесу та Харків ключовими цілями для власних повітряних атак.
Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, — наголосив речник ПС ЗСУ.
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