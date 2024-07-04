Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини — є загибла та поранені

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина

В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою увечері 4 липня пошкоджена припортова інфраструктура. Загинула жінка, поранено 7 людей.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила ракетний удар по припортовій інфраструктурі Одещини, що призвело до загибелі жінки та поранення семеро мирних мешканців.
  • У результаті атаки пошкоджено будівлі та конструкції портової інфраструктури, що призвело до пожежі.
  • Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
  • Речник командування Повітряних сил ЗСУ вказав, що армія РФ обрала Одесу і Харків ключовими цілями для своїх повітряних атак.
  • Зараз ведеться огляд місця події, працюють прокурори та слідчо-оперативна група для з'ясування обставин цієї трагедії на Одещині.

Удар РФ по Одещині: вбито жінку

Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.

Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.

Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині.

Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних мешканців отримали поранення, їх госпіталізовано. Руйнувань зазнали портові споруди та адмінбудівлі.

Огляд триває, на місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Що відомо про наслідки ракетного удару окупантів по Одесі

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, в ніч на 1 травня окупаційна армія РФ завдала удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М". 

Євлаш підкреслив, що військові злочинці з армії РФ обрали Одесу та Харків ключовими цілями для власних повітряних атак.

Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, — наголосив речник ПС ЗСУ.

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