Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области — есть погибшая и раненые

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой вечером 4 июля повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одесской области, что привело к гибели женщины и ранению 7 человек.
- Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, включая умышленное убийство в результате ракетной атаки.
- Одесса и Харьков выбраны армией РФ в качестве ключевых целей для воздушных атак, что подтверждает спикер командования Воздушных сил ВСУ.
- Происшествие вызвало широкий резонанс, и ведется активное расследование обстоятельств атаки по Одесской области с участием прокуроров и следственной группы.
Удар РФ по Одесской области: убита женщина
Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.
Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения.
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
По данным следствия, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области.
Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.
Что известно о последствиях ракетного удара оккупантов по Одессе
По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, в ночь на 1 мая оккупационная армия РФ нанесла удар по Одессе тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Евлаш подчеркнул, что военные преступники из армии РФ избрали Одессу и Харьков ключевыми целями для собственных воздушных атак.
Сейчас он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.
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