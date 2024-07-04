Армия РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области — есть погибшая и раненые

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой вечером 4 июля повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.

Удар РФ по Одесской области: убита женщина

Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.

В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали. Поделиться

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.

Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания. Поделиться

Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Что известно о последствиях ракетного удара оккупантов по Одессе

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, в ночь на 1 мая оккупационная армия РФ нанесла удар по Одессе тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Евлаш подчеркнул, что военные преступники из армии РФ избрали Одессу и Харьков ключевыми целями для собственных воздушных атак.