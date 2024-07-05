Армія РФ атакувала Донеччину — є жертви

5 липня під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.
Головні тези:
- У результаті обстрілу армією РФ було пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки та транспортні засоби на Донеччині.
- Прокурори вживають заходів для документування воєнних злочинів, вчинених Росією, щоб притягнути винних до відповідальності.
У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула жінка
Армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.
Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.
Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих — 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.
Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".
Війська РФ завдали авіаудару по Вовчанській громаді
Загиблому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.
Будинок повністю зруйновано. Також загорілися сусідні будівлі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-