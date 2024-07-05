Армія РФ атакувала Донеччину — є жертви

5 липня під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.

У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула жінка

Армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих — 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".

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Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим. Однак під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка, — йдеться в повідомленні. Поширити

Загиблому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.