Армия РФ атаковала Донбасс — есть жертвы

5 июля во время вражеских обстрелов в Волновахском районе Донецкой области погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.

В результате обстрела РФ в Донецкой области погибла женщина

Армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.

В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении.

Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время медицинской помощи.

Также под огнем русских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

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Местным полицейским офицерам общины и полицейским группы реагирования патрульной полиции удалось добраться на место попадания для оказания помощи пострадавшим. Однако под обломками дома они обнаружили умершего мужчину, говорится в сообщении. Поделиться

Погибшему примерно 40 лет его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.