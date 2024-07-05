Армия РФ атаковала Донбасс — есть жертвы

5 июля во время вражеских обстрелов в Волновахском районе Донецкой области погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.
Главные тезисы
- В результате обстрела армией РФ было повреждено административное здание, жилые дома и транспортные средства в Донецкой области.
- Прокуроры принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных Россией, чтобы привлечь виновных к ответственности.
В результате обстрела РФ в Донецкой области погибла женщина
Армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.
В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении.
Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время медицинской помощи.
Также под огнем русских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.
В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".
Войска РФ нанесли авиаудара по Волчанской общине
Погибшему примерно 40 лет его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Дом полностью разрушен. Также загорелись соседние постройки.
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