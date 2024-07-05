Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Селидово — погибли 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Селидово — погибли 5 человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Селидово
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Российские войска 5 июля сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате удара погибли пять человек, еще восемь ранены.

Главные тезисы

  • Авиация РФ сбросила две авиабомбы на город Селидово, погибли 5 человек.
  • Прокуроры собирают доказательства военных преступлений российских войск в Донецкой области.
  • Призыв главы Донецкой ОВА к эвакуации местных жителей из зоны конфликта.
  • Женщина погибла в результате атаки армии РФ в селе Комар Волновахского района.
  • Российские войска повредили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание в Селидово.

РФ атаковала Селидово

По меньшей мере, пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы, — сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, обе бомбы попали на территорию предприятий.

Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

Каждый день у нас есть новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйте своевременно!

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

В результате обстрела РФ в Донецкой области погибла женщина

Армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.

В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении.

Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших — 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время медицинской помощи.

Также под огнем русских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

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