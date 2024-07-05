Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Селидово — погибли 5 человек

Российские войска 5 июля сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате удара погибли пять человек, еще восемь ранены.

РФ атаковала Селидово

По меньшей мере, пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы, — сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Поделиться

По его словам, обе бомбы попали на территорию предприятий.

Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

Каждый день у нас есть новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйте своевременно! Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

В результате обстрела РФ в Донецкой области погибла женщина

Армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.

В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении.

Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших — 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время медицинской помощи.

Также под огнем русских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.