Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Селидово — погибли 5 человек

Российские войска 5 июля сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области. В результате удара погибли пять человек, еще восемь ранены.
Главные тезисы
- Авиация РФ сбросила две авиабомбы на город Селидово, погибли 5 человек.
- Прокуроры собирают доказательства военных преступлений российских войск в Донецкой области.
- Призыв главы Донецкой ОВА к эвакуации местных жителей из зоны конфликта.
- Женщина погибла в результате атаки армии РФ в селе Комар Волновахского района.
- Российские войска повредили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание в Селидово.
РФ атаковала Селидово
По его словам, обе бомбы попали на территорию предприятий.
Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.
В результате обстрела РФ в Донецкой области погибла женщина
Армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.
В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении.
Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших — 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время медицинской помощи.
Также под огнем русских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.
В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".
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