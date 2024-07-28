Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну близько 700 керованими авіабомбами й більш як 100 “шахедами”.
Головні тези:
- Україні потрібно зміцнювати системи ППО для ефективного захисту від російських терористичних атак.
- Президент Зеленський закликав до посилення захисту цивільного населення від авіабомбардувань та іншої воєнної акції з боку РФ.
- Важливо знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування та розглядати далекобійні рішення для захисту від аеродромів російських літаків.
РФ за тиждень запустила по Україні близько 700 КАБів та 100 дронів
Володимир Зеленський додав, що кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей.
Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисячі авіабомб
Як відзначив раніше Володимир Зеленський Росія щомісяця скидає на цивільне населення України 3 500 авіаційних бомб, тому необхідно знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування.
За словами Зеленського, Україні потрібні засоби, щоб можна було поцілити у росіян на місті базування їхніх літаків — на військових аеродромах.
На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-