Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну близько 700 керованими авіабомбами й більш як 100 “шахедами”.

РФ за тиждень запустила по Україні близько 700 КАБів та 100 дронів

Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський додав, що кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей.

Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору, — зазначив президент України. Поширити

Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисячі авіабомб

Як відзначив раніше Володимир Зеленський Росія щомісяця скидає на цивільне населення України 3 500 авіаційних бомб, тому необхідно знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування.

За словами Зеленського, Україні потрібні засоби, щоб можна було поцілити у росіян на місті базування їхніх літаків — на військових аеродромах.

Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками, — сказав президент. Поширити

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.