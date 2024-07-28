Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну близько 700 керованими авіабомбами й більш як 100 “шахедами”.

Головні тези:

 

  • Україні потрібно зміцнювати системи ППО для ефективного захисту від російських терористичних атак.
  • Президент Зеленський закликав до посилення захисту цивільного населення від авіабомбардувань та іншої воєнної акції з боку РФ.
  • Важливо знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування та розглядати далекобійні рішення для захисту від аеродромів російських літаків.

РФ за тиждень запустила по Україні близько 700 КАБів та 100 дронів

Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський додав, що кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей.

Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору, — зазначив президент України.

Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисячі авіабомб

Як відзначив раніше Володимир Зеленський Росія щомісяця скидає на цивільне населення України 3 500 авіаційних бомб, тому необхідно знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування.

За словами Зеленського, Україні потрібні засоби, щоб можна було поцілити у росіян на місті базування їхніх літаків — на військових аеродромах.

Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками, — сказав президент.

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.

Тому Patriot не може боротися з КАБами, які будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, але в довгу — вони вас переграють. Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, на яких стоять військові літаки, які Росія застосовує для атак КАБами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі
Прокуратура Донецької області
Донеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ масовано атакувала передмістя Херсона. Поранено двоє дітей
Херсонська ОВА
РФ масовано атакувала передмістя Херсона. Поранено двоє дітей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?