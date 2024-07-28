Зеленський назвав терміни розробки мирного плану у війні з РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський назвав терміни розробки мирного плану у війні з РФ

Володимир Зеленський
Джерело:  NHK

За словами президента Володимира Зеленського, до кінця листопада керівництво України матиме мирний план щодо завершення розв'язаної Росією злочинної війни. 

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський планує мирний план щодо завершення війни з Росією до кінця листопада.
  • Україна консультуватиметься з партнерами для збереження територіальної цілісності в рамках урегулювання конфлікту.
  • Зеленський відзначив, що вплив президентських виборів у США може мати значення для майбутнього миру в Україні.
  • У разі єдності США та європейських країн у підтримці Україні може посилитись тиск на РФ.
  • Зеленський запропонував колишньому президенту США Дональду Трампу відвідати Україну для покращення розуміння ситуації в країні.

Що відомо про мирний план України

Зеленський підкреслив, що Україна детально обговорюватиме з низкою партнерів питання збереження територіальної цілісності.

План дій щодо завершення розв’язаної Росією злочинної війни, за словами глави держави, буде готовий до кінця листопада.

Президент підкреслив, що не може реагувати на заклики щодо припинення вогню поки Росія продовжує окупацію українських територій.

Зеленський назвав терміни підготовки мирного плану
Володимир Зеленський

Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що в неї шансів немає, - підкреслив Зеленський.

Зеленський про вплив президентських виборів в США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори президента США матимуть значний вплив на сподівання нашої країни на мир.

Стосовно Дональда Трампа глава держави зазначив, що українські посадовці і дипломати вже взаємодіють із представниками передвиборчих штабів республіканця та його опонента, віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Також Зеленський розповів, що час телефонної розмови із Трампом він запросив колишнього президента США відвідати Україну.

Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене, - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що Трамп доступний для будь-яких питань.

Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону, - пояснив глава держави.

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