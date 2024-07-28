За словами президента Володимира Зеленського, до кінця листопада керівництво України матиме мирний план щодо завершення розв'язаної Росією злочинної війни.

Що відомо про мирний план України

Зеленський підкреслив, що Україна детально обговорюватиме з низкою партнерів питання збереження територіальної цілісності.

План дій щодо завершення розв’язаної Росією злочинної війни, за словами глави держави, буде готовий до кінця листопада.

Президент підкреслив, що не може реагувати на заклики щодо припинення вогню поки Росія продовжує окупацію українських територій.

Володимир Зеленський

Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що в неї шансів немає, - підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський про вплив президентських виборів в США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори президента США матимуть значний вплив на сподівання нашої країни на мир.

Стосовно Дональда Трампа глава держави зазначив, що українські посадовці і дипломати вже взаємодіють із представниками передвиборчих штабів республіканця та його опонента, віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Також Зеленський розповів, що час телефонної розмови із Трампом він запросив колишнього президента США відвідати Україну.

Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене, - зазначив Зеленський. Поширити

Крім того, Зеленський повідомив, що Трамп доступний для будь-яких питань.