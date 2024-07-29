Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибули на позиції українських військових в районі Вовчанська на Харківщині.

Що відомо про результати візиту Зеленського та Сирського на позиції бійців ЗСУ в районі Вовчанська

Зазначається, що глава держави привітав українських військових з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ та оприлюднив відповідне відео.

Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами, - підкреслив президент. Поширити

Він висловив вдячність українським захисникам за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл.

Зеленський зазначив, що лінія фронту на Харківщині залишається однією з найнапруженіших.

В Офісі президента додали, що Зеленський разом із Сирським заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.

бригадний генерал Олександр Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Крім того, було обговорено подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

Що відомо про інші деталі візиту Зеленського на Харківщину

Зазначається, що глава держави відвідав Дергачі та оглянув відбудовані багатоквартирні будинки, які були зруйновані злочинною армією РФ.

Олег Синєгубов та Володимир Зеленський

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, торік місцева влада відновила 18 будинків на 250 квартир і забезпечила людей укриттями, яких раніше не було.

Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цьогоріч у жовтні.

За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень.