Войска РФ готовятся бросить в бой новые подразделения для атак в Волчанске

Российские оккупанты на Харьковском направлении продолжают наступательные действия. В частности, они готовят новые подразделения к атакам в Волчанске.

Россияне готовят новые подразделения для атак в Волчанске

По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Сил обороны отразили 5 вражеских атак.

Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 ОМСБр 6А к атакам в Волчанске, говорится в сообщении. Поделиться

Военные отмечают, что продолжают меры по усилению устойчивости обороны. Вместо этого противник продолжает наносить удары. В группировке зафиксировали 19 вражеских авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также оккупанты нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.

Вместе с тем путинские войска несут потери. В Харьковском направлении они составили 112 человек (убитыми и ранеными).

Что касается вооружения и техники, то уничтоженными и поврежденными враг потерял: 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 средство ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА. Также уничтожены 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовых позиции беспилотников.

Наступление РФ на Харьковском направлении

Напомним, 10 мая войска РФ начали наступление на севере Харьковской области. Противнику удалось прорвать границу и добраться до города Волчанск.

Но впоследствии ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и остановить движение россиян. Также враг пытался закрепиться в селе Сотницкий Казачок, но недавно стало известно, что ДРГ удалось выбить из населенного пункта.

Добавим, что параллельно этому, в рамках летней кампании русская армия продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности по всей линии фронта.