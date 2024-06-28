Войска РФ не прекращают штурмы в районе Волчанска

С начала суток, 28 июня, на линии фронта произошло 59 боевых столкновений. Больше всего боев на Покровском направлении.

Что известно о ситуации на фронте

С начала этих суток уже произошло 59 боевых столкновений. Захватчики нанесли 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, — пишет Генштаб. Поделиться

В Харьковском направлении россияне продолжают штурмовать в районе Волчанска. Три атаки были отбиты, еще одна продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отбивают две атаки Степной Новоселовки и Стельмаховки.

В Лиманском направлении враг проводит штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки отбиты, еще четыре продолжаются.

На Северском направлении россияне нарастили интенсивность наступательных действий. В настоящее время уже произошло 12 боев, из них 10 отбито вблизи Спирного, Раздолевки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спорного.

На Краматорском направлении враг атакует вблизи Ивановского и Временного Яра. В настоящее время продолжается три атаки россиян.

На Торецком направлении враг дважды пытался атаковать со стороны Горловки.

На Покровском направлении уже произошло 19 боеприкосновений. Россияне пытаются прорваться из Очеретиного района в направлениях Воздвиженки, Евгеньевки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак окупантов нашими защитниками успешно отбиты, еще семь — продолжаются.

На Кураховском направлении враг пытался атаковать вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, одно боеприкосновение еще продолжается.

На Времевском направлении отражены две вражеские атаки у Водяного. Ситуация напряженная.

На Ореховском направлении россияне пытаются вытеснить Силы обороны вблизи Малой Токмачки. Сейчас идет один бой.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 июня, потери россиян составили 1170 единиц живой силы. В частности, Силы обороны уничтожили:

24 танка;

60 артиллерийских систем не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 540 490 солдат.