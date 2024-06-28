У Генштабі повідомили про посилення штурмів армії РФ біля Вовчанську

Від початку доби, 28 червня, на лінії фронту відбулось 59 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку.

Що відомо про ситуацію на фронті

Від початку цієї доби вже відбулося 59 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 16 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБів, понад 565 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, — пише Генштаб. Поширити

На Харківському напрямку росіяни продовжують штурмувати в районі Вовчанська. Три атаки було відбито, ще одна триває.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки Степової Новоселівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог проводить штурмові дії в районах Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Чотири атаки відбито, ще чотири тривають.

На Сіверському напрямку росіяни наростили інтенсивність наступальних дій. Наразі вже відбулось 12 боїв, з них 10 відбито поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки, ще два боєзіткнення тривають в районі Спірного.

На Краматорському напрямку ворог атакує поблизу Іванівського та Часового Яру. Наразі триває три атаки росіян.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався атакувати зі сторони Горлівки.

На Покровському напрямку вже відбулось 19 боєзіткнень. Росіяни намагаються прорватися з району Очеретиного у напрямках Воздвиженки, Євгенівки, Новоолександрівки та Прогресу. П’ять атак окупантів нашими оборонцями успішно відбито, ще сім — продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог намагався атакувати поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває.

На Времівському напрямку відбито дві ворожі атаки біля Водяного. Ситуація напружена.

На Оріхівському напрямку росіяни намагаються витіснити Сили оборони поблизу Малої Токмачки. Наразі триває один бій.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби, 28 червня, втрати росіян склали 1170 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили:

24 танки;

60 артилерійських систем й не тільки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 540490 солдатів.