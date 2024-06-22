За інформацією Генштабу, українські військові протягом доби 133 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Українські військові протягом доби відбили 133 атаки окупаційної армії РФ на різних напрямках.
- Близько третини спроб атак ворога відбулись у напрямку Покровська на Донеччині.
- Українські сили оборони успішно відбили 32 атаки російських окупантів у районі Курахового.
- Ворог за підтримки авіації, артилерії та іншої важкої техніки атакує позиції ЗСУ у районах Олександрополя, Воздвиженки, Євгенівки та інших.
- Згідно з інформацією Генштабу, українські сили завдали ворогові значних втрат та нейтралізували кілька одиниць важкої техніки.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що близько третини спроб атак окупаційної армії РФ відбулось у напрямку Покровська на Донеччині.
Напруження також зберігається в районі Торецька.
Російські окупанти завдали по території України 5 ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів. Також ворог для атаки задіяв 544 дрони-камікадзе.
На Харківщині українські військові відбили 2 атаки російських окупантів в районі Вовчанська і наразі продовжують відбивати ще одну ворожу спробу просування.
Зазначається, що в районі Куп’янська підрозділи злочинної армії РФ 15 разів намагались витіснити українських військових з оборонних позицій поблизу Стельмахівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, Андріївки та М’ясожарівки.
Українські військові відбили 12 спроб ворожих атак. Три боєзіткнення продовжуються в районі Стельмахівки.
У напрямку Лиману на Донеччині відбито 8 ворожих спроб атак в районах Невського, Тернів та Новосадового.
У напрямку Сіверська протягом доби зафіксовано 10 ворожих спроб атак в районах Верхньокам'янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки.
Українські військові успішно відбили 9 спроб просування підрозділів злочинної армії РФ. Наразі продовжується ще один бій.
У напрямку Торецька ворог протягом доби 15 разів намагався атакувати позиції ЗСУ.
Зазначається, що ворог за підтримки авіації атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка.
У напрямку Покровська кількість ворожих атак протягом доби зросла до 44.
Наголошується, що українськими військовими було відбито 32 атаки російських окупантів. Тривають ще 12 боїв.
На цьому напрямку протягом доби ворог втратив 319 солдатів вбитими та пораненими. Також було знищено 1 танк, 2 бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.
У напрямку Курахового від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.
На лівобережжі Херсонщини в районі Кринок українськими військовими було відбито 6 спроб ворожих штурмів.
Що відомо про втрати армії РФ
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили:
17 районів зосередження особового складу,
пункт управління противника,
2 засоби ППО,
4 склади з боєприпасами,
станцію РЕБ,
1 РЛС.
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