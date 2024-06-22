По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 133 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что около трети попыток атак оккупационной армии РФ произошло в направлении Покровска Донецкой области.

Напряжение также сохраняется в районе Торецка.

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 5 ракетных по применению 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов. Также враг для атаки задействовал 544 дрона-камикадзе.

На Харьковщине украинские военные отразили 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска и продолжают отражать еще одну вражескую попытку продвижения.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 кафира погибшими и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражены 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов, - подчеркивается в возведении Генштаба. Поделиться

Отмечается, что в районе Купянска подразделения преступной армии РФ 15 раз пытались вытеснить украинских военных с оборонных позиций вблизи Стельмаховки, Синковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Андреевки и Мясожаровки.

Украинские военные отразили 12 попыток вражеских атак. Три боестолкновения продолжаются в районе Стельмаховки.

В направлении Лимана в Донецкой области отбито 8 вражеских попыток атак в районах Невского, Тернов и Новосадового.

В направлении Северска в течение суток зафиксировано 10 вражеских попыток атак в районах Верхнекаменского, Раздолевки, Спорного и Выемки.

Украинские военные успешно отразили 9 попыток продвижения подразделений преступной армии РФ. В настоящее время продолжается еще один бой.

Четыре попытки врага приблизиться к нашим позициям у Григоровки, Временного Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу. Продолжается бой у Клещиевки, - отмечают в Генштабе. Поделиться

В направлении Торецкого враг в течение суток 15 раз пытался атаковать позиции ВСУ.

Отмечается, что враг при поддержке авиации атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка.

11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отразили, четыре боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины прилагают максимум усилий по сдерживанию активности врага и его истощению, - отмечают в Генштабе. Поделиться

По направлению Покровская количество вражеских атак в течение суток возросло до 44.

Враг при поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) продолжает давление на боевые порядки ВСУ вблизи Александрополя, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новокиловки. , – говорится в возведении Генштаба. Поделиться

Отмечается, что украинскими военными были отбиты 32 атаки российских окупантов. Продолжаются еще 12 боев.

На этом направлении в течение суток враг потерял 319 солдат убитыми и ранеными. Также был уничтожен 1 танк, 2 боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Утраты уточняются.

В направлении Курахово с начала суток произошло 15 боеприкосновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

На левобережье Херсонщины в районе Крынок украинскими военными были отражены 6 попыток вражеских штурмов.

Что известно о потерях армии РФ

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили: