По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 133 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные отразили 133 атаки оккупационной армии РФ за сутки, нанеся врагу значительные потери и нейтрализовав несколько единиц тяжелой техники.
- Напряжение на фронте сохраняется, особенно в районах Покровска, Торецка и Харьковщины, где враг нанес множество ракетных и авиационных ударов.
- Авиация, артиллерия и другая тяжелая техника оккупантов атакуют позиции ВСУ в различных районах, включая Александровск, Воздвиженку и Евгеньевку.
- Украинские силы обороны успешно отражают вражеские атаки в различных направлениях, продолжая прилагать максимум усилий по сдерживанию активности противника.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины активно поражают концентрации противника, склады боеприпасов, пункты управления и другие объекты.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что около трети попыток атак оккупационной армии РФ произошло в направлении Покровска Донецкой области.
Напряжение также сохраняется в районе Торецка.
Российские оккупанты нанесли по территории Украины 5 ракетных по применению 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов. Также враг для атаки задействовал 544 дрона-камикадзе.
На Харьковщине украинские военные отразили 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска и продолжают отражать еще одну вражескую попытку продвижения.
Отмечается, что в районе Купянска подразделения преступной армии РФ 15 раз пытались вытеснить украинских военных с оборонных позиций вблизи Стельмаховки, Синковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Андреевки и Мясожаровки.
Украинские военные отразили 12 попыток вражеских атак. Три боестолкновения продолжаются в районе Стельмаховки.
В направлении Лимана в Донецкой области отбито 8 вражеских попыток атак в районах Невского, Тернов и Новосадового.
В направлении Северска в течение суток зафиксировано 10 вражеских попыток атак в районах Верхнекаменского, Раздолевки, Спорного и Выемки.
Украинские военные успешно отразили 9 попыток продвижения подразделений преступной армии РФ. В настоящее время продолжается еще один бой.
В направлении Торецкого враг в течение суток 15 раз пытался атаковать позиции ВСУ.
Отмечается, что враг при поддержке авиации атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка.
По направлению Покровская количество вражеских атак в течение суток возросло до 44.
Отмечается, что украинскими военными были отбиты 32 атаки российских окупантов. Продолжаются еще 12 боев.
На этом направлении в течение суток враг потерял 319 солдат убитыми и ранеными. Также был уничтожен 1 танк, 2 боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Утраты уточняются.
В направлении Курахово с начала суток произошло 15 боеприкосновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.
На левобережье Херсонщины в районе Крынок украинскими военными были отражены 6 попыток вражеских штурмов.
Что известно о потерях армии РФ
В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили:
17 районов сосредоточения личного состава,
пункт управления противника,
2 средства ПВО,
4 склада с боеприпасами,
станцию РЭБ,
1 РЛС.
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