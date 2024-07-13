Війська РФ готуються кинути у бій нові підрозділи для атак у Вовчанську

Російські окупанти на Харківському напрямку продовжують наступальні дії. Зокрема вони готують нові підрозділи до атак у Вовчанську.

Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську

За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сил оборони відбили 5 ворожих атак.

Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 ОМСБр 6А до атак у Вовчанську, — йдеться в повідомленні. Поширити

Військові зазначають, що продовжують заходи з посилення стійкості оборони. Натомість противник продовжує завдавати ударів. В угрупуванні зафіксували 19 ворожих авіаційних ударів (43 КАБи) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке. Також окупанти завдали 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 487 обстрілів.

Разом з тим путінські війська зазнають втрат. На Харківському напрямку вони склали 112 осіб (вбитими та пораненими).

Що стосується озброєння та техніки, то знищеними та пошкодженими ворог втратив: 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Також знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції безпілотників.

Наступ РФ на Харківському напрямку

Нагадаємо, 10 травня війська РФ розпочали наступ на півночі Харківської області. Противнику вдалося прорвати кордон та дістатися міста Вовчанськ.

Але згодом ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію та зупинити рух росіян. Також ворог намагався закріпитися у селі Сотницький Козачок, але нещодавно стало відомо, що ДРГ вдалося вибити з населеного пункту.

Додамо, що паралельно цьому, в рамках літньої кампанії російська армія продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності по всій лінії фронту.