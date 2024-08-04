У Вовчанську росіяни завербували найманців з Єгипту для війни проти України — ОТУ "Харків"

Російські окупанти вербують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також солдати РФ активізували повітряну розвідку.

У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту

Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.

Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено: