У Вовчанську росіяни завербували найманців з Єгипту для війни проти України — ОТУ "Харків"

Російські окупанти вербують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також солдати РФ активізували повітряну розвідку.
Головні тези:
- У Вовчанську росіяни завербували громадян Єгипту для участі у бойових діях проти України.
- Російські окупанти активізували повітряну розвідку та переміщення особового складу в районі.
- За добу Сили оборони України знищили значну кількість російської техніки та ворожого особового складу, завдавши ворогові великих втрат.
- Росіяни провели евакуацію своїх безповоротних втрат у районі Лозової Рудки.
У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту
Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.
Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.
В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8411 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 16255 (+17) од.;
артилерійських систем — 16276 (+59)од.;
РСЗВ — 1138 (+3) од.;
засоби ППО — 911 (+3) од.;
літаків — 363 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13103 (+41) од.;
крилаті ракети — 2412 (+2) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22006 (+80) од.;
спеціальна техніка — 2734 (+11) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-