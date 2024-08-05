Армія РФ почала перекидати на Харківщини підрозділи з Луганщини — ОТУ "Харків"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ почала перекидати на Харківщини підрозділи з Луганщини — ОТУ "Харків"

Армія РФ почала перекидати на Харківщини підрозділи з Луганщини — ОТУ "Харків"
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На Харківський напрямок російські військові перекидає свої підрозділи з Луганської області.

Головні тези:

  • Армія РФ перекидає свої підрозділи з Луганської області на Харківщину, що свідчить про загострення ситуації в цьому регіоні.
  • Росія примушує гастарбайтерів та іноземних громадян брати участь у війні проти України.
  • У військових формуваннях РФ зросла кількість випадків самогубств на тлі поранень та безнадійної ситуації на фронті.
  • На інших напрямках українські війська відбили багато атак ворога, що свідчить про героїзм і стійкість українських захисників.

Чому Росія перекидає свої підрозділи на Харківщину

Як заявив речник ОТУ “Харків” Віталій Саранцев, останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину — це 22 мотострілецький полк ЗС РФ. Він висувається з Луганської області.

Окрім цього противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій.

Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях», — розповів речник, додавши, що захмарні гроші окупанти не отримують, оскільки, як правило, не доживають навіть до першої виплати, — розповів Віталій Саранцев.

Саранцев також повідомив, що серед російських військових почастішали випадки самогубства.

Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубство, — розповів речник.

Яка ситуація на інших напрямках

Як зазначає Генштаб, протягом 4 серпня на лінії фронту відбулось 128 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

  • На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки — там відбулася майже половина від загальної кількості боїв.

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