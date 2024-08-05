Армія РФ почала перекидати на Харківщини підрозділи з Луганщини — ОТУ "Харків"

На Харківський напрямок російські військові перекидає свої підрозділи з Луганської області.
Головні тези:
- Армія РФ перекидає свої підрозділи з Луганської області на Харківщину, що свідчить про загострення ситуації в цьому регіоні.
- Росія примушує гастарбайтерів та іноземних громадян брати участь у війні проти України.
- У військових формуваннях РФ зросла кількість випадків самогубств на тлі поранень та безнадійної ситуації на фронті.
- На інших напрямках українські війська відбили багато атак ворога, що свідчить про героїзм і стійкість українських захисників.
Чому Росія перекидає свої підрозділи на Харківщину
Як заявив речник ОТУ “Харків” Віталій Саранцев, останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину — це 22 мотострілецький полк ЗС РФ. Він висувається з Луганської області.
Окрім цього противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій.
Саранцев також повідомив, що серед російських військових почастішали випадки самогубства.
Яка ситуація на інших напрямках
Як зазначає Генштаб, протягом 4 серпня на лінії фронту відбулось 128 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.
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