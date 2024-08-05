Армія РФ почала перекидати на Харківщини підрозділи з Луганщини — ОТУ "Харків"

Чому Росія перекидає свої підрозділи на Харківщину

Як заявив речник ОТУ “Харків” Віталій Саранцев, останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину — це 22 мотострілецький полк ЗС РФ. Він висувається з Луганської області.

Окрім цього противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій.

Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях», — розповів речник, додавши, що захмарні гроші окупанти не отримують, оскільки, як правило, не доживають навіть до першої виплати, — розповів Віталій Саранцев. Поширити

Саранцев також повідомив, що серед російських військових почастішали випадки самогубства.

Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубство, — розповів речник. Поширити

Яка ситуація на інших напрямках

Як зазначає Генштаб, протягом 4 серпня на лінії фронту відбулось 128 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.