РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину

Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Таким образом, оккупанты пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.
Главные тезисы
- Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области для обеспечения личного состава и улучшения связи.
- За сутки Силы обороны уничтожили значительное количество российских захватчиков и техники на Харьковском направлении.
- Были зафиксированы боевые столкновения на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Краматорское и Покровское, где украинские воины отражали атаки противника.
- Основные усилия врага сосредоточены в ряде населенных пунктов, где наблюдались активные боевые действия.
Какая ситуация в Волчанске
Как отмечается, на Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ.
В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр для проведения логистического обеспечения о/с и улучшения системы связи.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8450 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед;
артиллерийских систем — 16728 (+65) ед;
РСЗО — 1146 (+3) ед.;
средства ПВО — 919 (+1) ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13472 (+73) ед;
крылатые ракеты — 2426 (+1) ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед;
специальная техника — 2801 (+1) ед.
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
На Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского.
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