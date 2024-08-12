РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину
Категория
Украина
Дата публикации

РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину

РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске. ОТУ "Харьков" назвало причину
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Источник:  online.ua

Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Таким образом, оккупанты пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Главные тезисы

  • Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области для обеспечения личного состава и улучшения связи.
  • За сутки Силы обороны уничтожили значительное количество российских захватчиков и техники на Харьковском направлении.
  • Были зафиксированы боевые столкновения на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Краматорское и Покровское, где украинские воины отражали атаки противника.
  • Основные усилия врага сосредоточены в ряде населенных пунктов, где наблюдались активные боевые действия.

Какая ситуация в Волчанске

Как отмечается, на Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ.

В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр для проведения логистического обеспечения о/с и улучшения системы связи.

Также сообщается, что в районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8450 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 16728 (+65) ед;

  • РСЗО — 1146 (+3) ед.;

  • средства ПВО — 919 (+1) ед;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13472 (+73) ед;

  • крылатые ракеты — 2426 (+1) ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед;

  • специальная техника — 2801 (+1) ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

  • На Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41-ю атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

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